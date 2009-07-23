Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Дерри Сити - Сконто
Дерри Сити - Сконто: обзор матча 23 июля 2009
Дерри Сити
23.07.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Сконто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дерри Сити - Сконто
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Слайго Роверс
2 : 2
30.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Дроэда Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Дерри Сити
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дерри Сити
1 : 0
18.09.2026
Голуэй Юнайтед
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Новости команд
Все
Дерри Сити
Сконто
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Капитан «Дерри Сити» найден мертвым в своем доме
2017.03.20 11:42
Умер лучший бомбардир «Дерри Сити» Марк Фаррен
2016.02.03 20:53
Канчельскис может возглавить ирландский клуб
2015.10.11 20:17
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+