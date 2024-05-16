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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Депортиво Тачира - Насьональ
Депортиво Тачира - Насьональ: обзор матча 16 мая 2024
Депортиво Тачира
16.05.2024, четверг, 01:00
Кубок Либертадорес, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Насьональ
53'
A. Castro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Тачира - Насьональ
90'
Замена
F. Romero
️️️️
A. Galeano
80'
Замена
O. Ebere
️️️️
G. Carneiro
79'
Желтая карточка
G. Carneiro
73'
Замена
М. Перейра
️️️️
A. Castro
73'
Замена
J. Recoba
️️️️
К. Олива
69'
Желтая карточка
A. Galeano
60'
Желтая карточка
D. Polenta
53'
ГОЛ! 0:1!
A. Castro
Пас отдал
G. González
52'
Желтая карточка
A. Castro
44'
Желтая карточка
К. Олива
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Депортиво Тачира - Насьональ
5
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
0
1
Нарушения
8
19
Офсайды
7
1
Количество передач
470
361
Сейвы
2
1
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
4
7
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.43
0.23
Матчи команд
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортес Толима
0 : 1
27.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 2 раунд
Депортиво Тачира
0 : 1
20.02.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Депортиво Тачира
1 : 0
11.02.2026
Стронгест
Кубок Либертадорес, 1 раунд
Стронгест
2 : 1
04.02.2026
Депортиво Тачира
Кубок Либертадорес, 6 тур
Фламенго
1 : 0
29.05.2025
Депортиво Тачира
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Информация о матче
Главный судья:
Jhon Alexander Ospina Londono, Colombia
Стадион:
Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal
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