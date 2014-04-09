Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Серро Портеньо - Депортиво Кали
Серро Портеньо - Депортиво Кали: обзор матча 09 апреля 2014
Серро Портеньо
09.04.2014, среда, 05:00
Кубок Либертадорес, группа 3, 6 тур
3 : 2
Завершен
Депортиво Кали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Серро Портеньо - Депортиво Кали
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
- : -
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Серро Портеньо
1 : 1
08.11.2026
Депортиво Реколета
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Серро Портеньо
2 : 2
18.10.2026
Спортиво Амелиано
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 19 тур
Депортиво Кали
2 : 2
14.11.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 18 тур
Америка
0 : 0
08.11.2026
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 17 тур
Депортиво Кали
2 : 0
02.11.2026
Бояка Чико
Колумбия. Примера А, 16 тур
Форталеза
1 : 1
25.10.2026
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 9 тур
Льянерос
0 : 3
22.10.2026
Депортиво Кали
Новости команд
Все
Серро Портеньо
Депортиво Кали
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
2025.12.28 00:55
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
«Оренбург» объявил об уходе аргентинского игрока
2025.01.15 21:48
Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера
2025.01.01 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер левого защитника
2024.12.21 01:10
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
2025.12.28 00:55
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
«Оренбург» объявил об уходе аргентинского игрока
2025.01.15 21:48
Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера
2025.01.01 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер левого защитника
2024.12.21 01:10
«Депортиво Кали» – чемпион Колумбии
2021.12.23 07:33
1
Матч чемпионата Колумбии закончился беспорядками, один фанат погиб
2017.06.13 06:39
1
«Локомотив» интересуется форвардами из Бразилии и Колумбии
2017.01.02 14:51
6
«Атлетико» подписал шестилетний контракт с колумбийским нападающим
2015.08.29 11:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+