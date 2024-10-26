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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт: обзор матча 26 октября 2024
Дефенса и Хустисия
26.10.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт
90'
Вторая желтая
Ф. Гаттони
77'
Желтая карточка
Ф. Гаттони
Замена
I. Galván
️️️️
A. Molinas
70'
Замена
A. Osorio
️️️️
Х. Мирителло
70'
68'
Замена
G. Martinez
️️️️
Ф. Мастантуоно
68'
Замена
L. Gonzalez Pirez
️️️️
Р. Мори
Замена
B. Schamine
️️️️
K. Lopez
60'
Замена
G. Alanis
️️️️
С. Перес
60'
56'
Замена
Ф. Бустос
️️️️
D. Zabala
55'
Желтая карточка
Ф. Мастантуоно
Вторая желтая
N. Palavecino
51'
48'
Желтая карточка
М. Ланзини
46'
Замена
М. Меса
️️️️
М. Краневиттер
46'
Замена
М. Ланзини
️️️️
К. Эчеверри
Желтая карточка
N. Palavecino
34'
Желтая карточка
K. Gutiérrez
21'
3'
Желтая карточка
D. Zabala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
15
Сантьяго Рамос Минго
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
99
Nicolas Palavecino
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
22
Daniel Zabala
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
20
Милтон Каско
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Ривер Плейт
34
Франко Армани
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
4-4-2
25
27
28
33
15
Рамос Минго
15
30
99
8
Перес
9
Мирителло
10
4-2-1-2-1
23
Ледесма
32
Гаттони
26
Мори
20
Каско
22
5
Вильягра
5
Краневиттер
30
Мастантуоно
7
Солари
30
Эчеверри
28
Барейро
10
21
21
10
8
Перес
17
17
8
Перес
30
28
28
30
9
Мирителло
24
24
9
Мирителло
26
Мори
14
14
26
Мори
22
14
Бустос
14
Бустос
22
30
Мастантуоно
28
28
30
Мастантуоно
5
Краневиттер
8
Меса
8
Меса
5
Краневиттер
30
Эчеверри
22
Ланзини
22
Ланзини
30
Эчеверри
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
5
Julián López
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
34
Франко Армани
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
5
Julián López
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
Остались в запасе
34
Франко Армани
ВР
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
19
Santiago Simón
ЦП
93
Мигель Борха
ЦФ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
21
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
4
Нарушения
9
13
Офсайды
1
4
Количество передач
402
464
Сейвы
2
7
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
9
4
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.02
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
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