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Лига чемпионов 2026/2027
Фиорентина - Дебрецен
Фиорентина - Дебрецен: обзор матча 04 ноября 2009
Фиорентина
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа E, 4 тур
5 : 2
Завершен
Дебрецен
14'
А. Муту
52'
Д. Дайнелли
59'
Р. Монтоливо
61'
М. Маркьонни
74'
А. Джилардино
38'
Г. Рудольф
70'
А. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Дебрецен
Замена
М. Сантана
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 5:2!
А. Джилардино
ГОЛ! 4:2!
А. Кулибали
Замена
П. Сакай
️️️️
Ж. Лацко
ГОЛ! 4:1!
М. Маркьонни
ГОЛ! 3:1!
Р. Монтоливо
Замена
А. Кулибали
️️️️
Л. Рамос
ГОЛ! 2:1!
Д. Дайнелли
Замена
Р. Монтоливо
️️️️
К. Дзанетти
ГОЛ! 1:1!
Г. Рудольф
Замена
П. Кролдруп
️️️️
А. Гамберини
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Л. Рамос
ГОЛ! 1:0!
А. Муту
14'
10'
Замена
З. Кишш
️️️️
А. Комлоши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Влада Аврамов
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
12
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Дебрецен
12
Джордже Пантич
ВР
21
Марсель Фодор
ЛЗ
86
Жолт Лацко
ЛЗ
16
Адам Комлоши
ЦЗ
10
Ласло Боднар
ПЗ
77
Петер Цвиткович
ЛП
33
Йожеф Варга
ЦП
12
Луис Рамос
ЦП
16
Алмейда Леандро
ЦП
25
Золтан Селеши
ЦП
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Фиорентина
90
Андреа Секулин
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Дебрецен
1
Вукашин Полекшич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
7
Тибор Домби
ЦП
81
Аттила Катона
ЦП
30
Золтан Кишш
ЦП
55
Петер Сакай
ПП
9
Адамо Кулибали
ЦФ
4-4-2
1
Аврамов
21
Паскуаль
3
Дайнелли
5
Гамберини
16
Комотто
11
Варгас
14
Дзанетти
33
Донадель
32
Маркьонни
12
Муту
19
Джилардино
4-5-1
12
Пантич
10
Боднар
21
Фодор
16
Комлоши
86
Лацко
33
Варга
12
Рамос
16
Леандро
25
Селеши
77
Цвиткович
14
Рудольф
5
Гамберини
3
Кролдруп
3
Кролдруп
5
Гамберини
11
Варгас
11
Сантана
11
Сантана
11
Варгас
14
Дзанетти
18
Монтоливо
18
Монтоливо
14
Дзанетти
16
Комлоши
30
Кишш
30
Кишш
16
Комлоши
86
Лацко
55
Сакай
55
Сакай
86
Лацко
12
Рамос
9
Кулибали
9
Кулибали
12
Рамос
Остались в запасе
Фиорентина
Дебрецен
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
7
Тибор Домби
ЦП
81
Аттила Катона
ЦП
1
Вукашин Полекшич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
Главный тренер
Ондраш Херцег
Остались в запасе
90
Андреа Секулин
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Остались в запасе
7
Тибор Домби
ЦП
81
Аттила Катона
ЦП
1
Вукашин Полекшич
ВР
22
Чобо Бернат
ПЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Ондраш Херцег
Статистика матча Фиорентина - Дебрецен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
- : -
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Роберто дель Паломар (оба - Испания)
Резервный судья:
Бернардино Гонсалес Васкес (Испания)
Делегат:
Деннис Круз (Ирландия)
Инспектор:
Кирос Георгиу (Кипр)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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