Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Тевтония Оттенсен - Дармштадт
Тевтония Оттенсен - Дармштадт: обзор матча 18 августа 2024
Тевтония Оттенсен
18.08.2024, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Дармштадт
19'
K. Klefisch
28'
Ф. Нюрнбергер (П)
62'
О. Вильхельмссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тевтония Оттенсен - Дармштадт
88'
Замена
М. Маглица
️️️️
А. Мюллер
85'
Желтая карточка
P. Will
Желтая карточка
D. Feka
81'
78'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
О. Вильхельмссон
Замена
M. Kobert
️️️️
K. Weidlich
71'
62'
ГОЛ! 0:3!
О. Вильхельмссон
Пас отдал
И. Лидберг
59'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
М. Бадер
59'
Замена
И. Лидберг
️️️️
F. Lakenmacher
59'
Замена
K. Corredor
️️️️
L. Marseiler
Желтая карточка
K. Weidlich
37'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Нюрнбергер
22'
Желтая карточка
А. Мюллер
19'
ГОЛ! 0:1!
K. Klefisch
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тевтония Оттенсен
5
Marcus Coffie
(К)
ЦЗ
8
Manasse Fionouke
ЦЗ
10
Dren Feka
ЦП
7
Kevin Weidlich
ЦП
22
M. Ajani
ЦФ
7
Nick Gutmann
ЦФ
32
Lars Huxsohl
ЦФ
Дармштадт
1
Карол Немчински
ВР
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
20
Александар Вукотич
ЦЗ
5
Клеменс Ридель
(К)
ЦЗ
16
Андреас Мюллер
ОП
19
Fynn Lakenmacher
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
11
Оскар Вильхельмссон
ЦФ
8
Luca Marseiler
ЦФ
13
Paul Will
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Тевтония Оттенсен
16
Jan Niemann
ВР
6
Namrud Embaye
ЦП
20
Mohamed Abd El Aal Ali
ЦП
21
Noel Denis
ЦП
37
Remmy Kruse
ЦФ
29
Michael Kobert
ЦФ
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
47
Othmane El Idrissi
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
2-2-3
5
8
10
7
32
7
22
3-1-3-3
1
Немчински
26
Бадер
20
Вукотич
5
Ридель
16
Мюллер
19
17
15
Нюрнбергер
13
8
11
Вильхельмссон
7
29
29
7
16
Мюллер
6
Маглица
6
Маглица
16
Мюллер
26
Бадер
4
Циммерманн
4
Циммерманн
26
Бадер
11
Вильхельмссон
11
Кемпе
11
Кемпе
11
Вильхельмссон
19
3
Лидберг
3
Лидберг
19
8
12
12
8
Остались в запасе
Тевтония Оттенсен
Дармштадт
16
Jan Niemann
ВР
6
Namrud Embaye
ЦП
20
Mohamed Abd El Aal Ali
ЦП
21
Noel Denis
ЦП
37
Remmy Kruse
ЦФ
1
Марсель Шухен
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
47
Othmane El Idrissi
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Остались в запасе
16
Jan Niemann
ВР
6
Namrud Embaye
ЦП
20
Mohamed Abd El Aal Ali
ЦП
21
Noel Denis
ЦП
37
Remmy Kruse
ЦФ
Остались в запасе
1
Марсель Шухен
ВР
21
Мервиль Папела
ЦП
47
Othmane El Idrissi
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Статистика матча Тевтония Оттенсен - Дармштадт
2
2
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
16
Количество передач
207
440
Сейвы
1
5
Точность передач %
67
84
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
10
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Тевтония Оттенсен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
1 : 3
18.08.2024
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
0 : 8
12.08.2023
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
0 : 8
30.08.2022
РБ Лейпциг
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
- : -
01.12.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
2 : 0
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Gottfried Tonsfeld Platz, Hamburg
Новости команд
Все
Тевтония Оттенсен
Дармштадт
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Кубок Германии. «Лейпциг» Тедеско забил восемь голов «Тевтонии», у Вернера хет-трик
2022.08.31 07:27
1
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+