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Расписание матчей
Германия. Кубок
Тевтония Оттенсен - Байер
Тевтония Оттенсен - Байер: обзор матча 12 августа 2023
Тевтония Оттенсен
12.08.2023, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 8
Завершен
Байер
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Статистика матча Тевтония Оттенсен - Байер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тевтония Оттенсен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
1 : 3
18.08.2024
Дармштадт
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
0 : 8
12.08.2023
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Тевтония Оттенсен
0 : 8
30.08.2022
РБ Лейпциг
Байер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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