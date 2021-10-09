Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Молдова - Дания
Молдова - Дания: обзор матча 09 октября 2021
Молдова
09.10.2021, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
0 : 4
Завершен
Дания
23'
А. Сков Ольсен
34'
С. Кьер (П)
39'
К. Нергор
44'
Й. Меле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Дания
Желтая карточка
К. Дрош
86'
Желтая карточка
М. Потырнике
78'
Замена
А. Пунтус
️️️️
Й. Николаеску
78'
Замена
К. Котогой
️️️️
А. Ионицэ
78'
77'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Ю. Поульсен
65'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
К. Дрош
️️️️
Р. Гынсарь
62'
Замена
Д. Спэтару
️️️️
М. Йосипой
62'
57'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Т. Делэни
46'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
С. Кьер
46'
Замена
К. Дольберг
️️️️
А. Сков Ольсен
Замена
М. Потырнике
️️️️
М. Гечев
46'
44'
ГОЛ! 0:4!
Й. Меле
Пас отдал
Ю. Поульсен
39'
ГОЛ! 0:3!
К. Нергор
Пас отдал
А. Сков Ольсен
34'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Кьер
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Сков Ольсен
Желтая карточка
Д. Марандичи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
2
Игорь Армаш
ЦЗ
14
Денис Марандичи
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
0
Михаил Гечев
ЛВ
0
Мариус Йосипой
ЦП
11
Раду Гынсарь
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
15
Кристиан Нергор
ЦП
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
4
Максим Потырнике
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
10
Корнелиу Котогой
ЦП
8
Кристиан Дрош
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
9
Дану Спэтару
ПП
17
Артем Пунтус
ЦФ
Дания
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Матиас Йенсен
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
13
Расмус Ниссен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Аврам
5
Посмак
2
Армаш
14
Марандичи
15
Жардан
22
Раца
0
Йосипой
11
Гынсарь
7
Ионицэ
0
Гечев
9
Николаеску
3-1-3-2-1
1
Шмейхель
5
Меле
13
Кристенсен
4
Кьер
8
Делэни
18
Васс
23
Хейбьерг
15
Нергор
11
Сков Ольсен
14
Дамсгор
20
Поульсен
0
Гечев
4
Потырнике
4
Потырнике
0
Гечев
7
Ионицэ
10
Котогой
10
Котогой
7
Ионицэ
11
Гынсарь
8
Дрош
8
Дрош
11
Гынсарь
0
Йосипой
9
Спэтару
9
Спэтару
0
Йосипой
9
Николаеску
17
Пунтус
17
Пунтус
9
Николаеску
23
Хейбьерг
2
Андерсен
2
Андерсен
23
Хейбьерг
4
Кьер
3
Вестергор
3
Вестергор
4
Кьер
20
Поульсен
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
20
Поульсен
8
Делэни
7
Йенсен
7
Йенсен
8
Делэни
11
Сков Ольсен
12
Дольберг
12
Дольберг
11
Сков Ольсен
Остались в запасе
Молдова
Дания
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
Главный тренер
Роберто Бордин
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Расмус Ниссен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
12
Станислав Намашко
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
16
Вадим Болохан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
8
Виктор Богачук
ЦП
Остались в запасе
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Фредерик Реннов
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
13
Расмус Ниссен
ЦФ
21
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Бордин
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Молдова - Дания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Дания
Лига наций, Финал
Босния и Герцеговина
- : -
25.03.2027
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
Новости команд
Все
Молдова
Дания
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Молдова – Казахстан: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Молдовы и Казахстана на победу в матче 5 тура
12 ноября
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Дания – Норвегия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Мама Роналду рада 1:4 Португалии без Криштиану: «Сына не уважали в сборной»
16 ноября
9
Лига наций: шансы Дании и Норвегии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Тренер сборной Португалии выложил пост после 1:4 от Дании
16 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+