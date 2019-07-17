Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рига - Дандолк
Рига - Дандолк: обзор матча 17 июля 2019
Рига
17.07.2019, среда, 19:30
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Дандолк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рига - Дандолк
Желтая карточка
О. Лайзанс
66'
55'
Желтая карточка
К. Шилдс
Начало матча
Статистика матча Рига - Дандолк
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Дерри Сити
2 : 1
23.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Слайго Роверс
1 : 1
17.10.2026
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дандолк
1 : 2
02.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Дандолк
2 : 3
18.09.2026
Шелбурн
Информация о матче
Стадион:
Сконто
Новости команд
Все
Рига
Дандолк
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Пафоса» и «Риги» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Рига» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига конференций: шансы «Риги» и «Кайрата» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Рига» – «КИ Клаксвик»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+