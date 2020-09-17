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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ДАК 1904 - Яблонец
ДАК 1904 - Яблонец: обзор матча 17 сентября 2020
ДАК 1904
17.09.2020, четверг, 21:45
Лига Европы, 2 раунд
5 : 3
Завершен
Яблонец
85'
Й. Николаеску
96'
Й. Николаеску
26'
Я. Зелены
57'
И. Шранц
71'
И. Шранц (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ДАК 1904 - Яблонец
Замена
S. Njie
️️️️
Ж. Калмар
120'
+1
Замена
Д. Бескоровайный
️️️️
М. Дивкович
113'
110'
Замена
Д. Плестил
️️️️
Я. Зелены
Замена
M. Bednár
️️️️
А. Балич
106'
105'
Желтая карточка
В. Йовович
98'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Поважанец
ГОЛ! 2:3!
Й. Николаеску
96'
86'
Замена
В. Йовович
️️️️
Т. Ладра
ГОЛ! 1:3!
Й. Николаеску
85'
Желтая карточка
Ж. Калмар
83'
79'
Замена
М. Долежал
️️️️
Т. Чванчара
Замена
Й. Николаеску
️️️️
A. Fabry
78'
75'
Желтая карточка
Я. Зелены
71'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
И. Шранц
57'
ГОЛ! 0:2!
И. Шранц
26'
ГОЛ! 0:1!
Я. Зелены
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ДАК 1904
23
Мартин Йедличка
ВР
31
Эрик Дэвис
ЛЗ
24
Янник Мюллер
ЦЗ
24
Доминик Кружляк
ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
13
Жолт Калмар
ЦП
22
A. Fabry
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
ДАК 1904
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
33
Матуш Малы
ЦЗ
20
Sainey Njie
ЦФ
39
Benjamin Száraz
ЦФ
66
Martin Bednár
ЦФ
44
Jorge Méndez
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Яблонец
9
Michal Jerabek
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Доминик Плестил
ЦП
17
David Machacek
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4-3-3
23
Йедличка
31
Дэвис
24
Мюллер
24
Кружляк
28
Блэкмен
13
Шафер
14
Балич
13
Калмар
24
Рамирес
24
Дивкович
22
4-3-4
4
Холик
30
Зелены
39
4
Мартинец
7
Поважанец
3
Хюбшман
27
Кубишта
1
Гануш
18
Ладра
26
Шранц
70
Чванчара
13
Калмар
20
20
13
Калмар
24
Дивкович
13
Бескоровайный
13
Бескоровайный
24
Дивкович
14
Балич
66
66
14
Балич
22
98
Николаеску
98
Николаеску
22
18
Ладра
8
Йовович
8
Йовович
18
Ладра
7
Поважанец
11
Пиларж
11
Пиларж
7
Поважанец
30
Зелены
7
Плестил
7
Плестил
30
Зелены
70
Чванчара
15
Долежал
15
Долежал
70
Чванчара
Остались в запасе
ДАК 1904
Яблонец
39
Benjamin Száraz
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦЗ
44
Jorge Méndez
ЦФ
17
David Machacek
ЦФ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
39
Benjamin Száraz
ЦФ
33
Матуш Малы
ЦЗ
44
Jorge Méndez
ЦФ
Остались в запасе
17
David Machacek
ЦФ
9
Michal Jerabek
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча ДАК 1904 - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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