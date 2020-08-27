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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хафнарфьордур - ДАК 1904
Хафнарфьордур - ДАК 1904: обзор матча 27 августа 2020
Хафнарфьордур
27.08.2020, четверг, 20:15
Лига Европы, 1 раунд
0 : 2
Завершен
ДАК 1904
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хафнарфьордур - ДАК 1904
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 5 тур
Хафнарфьордур
1 : 2
24.10.2026
Тор Акурейри
Исландия. Лучший дивизион, 4 тур
ИБВ
3 : 1
16.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 3 тур
Валюр
0 : 0
10.10.2026
Хафнарфьордур
Исландия. Лучший дивизион, 2 тур
Хафнарфьордур
5 : 2
20.09.2026
Стьярнан
Исландия. Лучший дивизион, 1 тур
Хафнарфьордур
3 : 0
13.09.2026
Акурейри
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Железьярне Подбрезова
- : -
28.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 15 тур
ДАК 1904
3 : 0
22.11.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 14 тур
ДАК 1904
3 : 2
07.11.2026
Кошице
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Дукла ББ
0 : 2
01.11.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Кошице
0 : 1
28.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 12 тур
ДАК 1904
5 : 0
24.10.2026
Ружомберок
Информация о матче
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Хафнарфьордур
ДАК 1904
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«ДАК 1904» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
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2022.07.28 23:54
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