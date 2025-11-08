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Дайнава - Ритеряй: обзор матча 08 ноября 2025

Дайнава
08.11.2025, суббота, 16:00
Литва. А-Лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Ритеряй
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Дайнава - Ритеряй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Информация о матче
Стадион:
Алитус
Посещаемость:
249
Новости команд
Все
Дайнава
Ритеряй
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
2018.04.25 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
2018.04.25 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
Билялетдинов отказался вернуться в Россию и продлил контракт с «Тракаем»
2018.09.13 12:30
7
Динияр Билялетдинов: «В «Рубине» было приказано меня «закопать»
2018.04.25 22:00
18
Динияр Билялетдинов: «Играть к Карпину ни за что бы сейчас не пошел. Сработаться с ним нереально»
2018.04.25 13:13
11
Ринат Билялетдинов: «В «Тракае» к моему сыну относятся более профессионально, чем в «Рубине»
2018.03.31 06:27
7
«Чемпионат»: Билялетдинов мог перейти из «Тракая» в «Сарпсборг 08», но не сумел договориться по зарплате
2018.02.24 18:26
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Последние матчи
Все
Дайнава
Ритеряй
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 36 тур
Дайнава
1 : 1
08.11.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 35 тур
Банга
6 : 0
02.11.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 33 тур
Дайнава
0 : 2
27.10.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 32 тур
Судува
2 : 1
23.10.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 31 тур
Дайнава
1 : 1
18.10.2025
Жальгирис
Литва. А-Лига, 20 тур
ТрансИНВЕСТ
0 : 0
16.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 17 тур
Жальгирис
3 : 2
12.06.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 15 тур
Шауляй
2 : 0
25.05.2026
Ритеряй
Литва. А-Лига, 13 тур
Джюгас Тельшай
1 : 0
09.05.2026
Ритеряй
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