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Расписание матчей
Литва. А-Лига
Судува - Дайнава
Судува - Дайнава: обзор матча 23 октября 2025
Судува
23.10.2025, четверг, 19:00
Литва. А-Лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Дайнава
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Коэффициенты
Статистика матча Судува - Дайнава
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Информация о матче
Стадион:
Спортивный центр Мариямполе
Посещаемость:
571
Новости команд
Все
Судува
Дайнава
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
35-летний Хонда подписал контракт с литовской «Судувой»
2021.09.14 17:48
5
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в третьем отборочном раунде Лиги конференций
2021.07.19 15:22
7
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Последние матчи
Все
Судува
Дайнава
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Судува
0 : 0
13.06.2026
Банга
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 19 тур
Паневежис
1 : 2
29.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 18 тур
Джюгас Тельшай
1 : 2
21.06.2026
Судува
Литва. А-Лига, 20 тур
Судува
2 : 1
16.06.2026
Шауляй
Литва. А-Лига, 17 тур
Судува
0 : 0
13.06.2026
Банга
Литва. А-Лига, 16 тур
Ритеряй
0 : 3
29.05.2026
Судува
Литва. А-Лига, 36 тур
Дайнава
1 : 1
08.11.2025
Ритеряй
Литва. А-Лига, 35 тур
Банга
6 : 0
02.11.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 33 тур
Дайнава
0 : 2
27.10.2025
Хегельманн
Литва. А-Лига, 32 тур
Судува
2 : 1
23.10.2025
Дайнава
Литва. А-Лига, 31 тур
Дайнава
1 : 1
18.10.2025
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