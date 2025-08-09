Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Спартаний Селемет - Дачия
Спартаний Селемет - Дачия: обзор матча 09 августа 2025
Спартаний Селемет
09.08.2025, суббота, 18:00
Молдова. Суперлига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Дачия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартаний Селемет - Дачия
Новости команд
Все
Спартаний Селемет
Дачия
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая, 13:38
5
Роналду позвали вернуться в Европу
6 января, 22:33
8
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили «Дачии»
19 февраля 2016, 20:20
Стали известны соперники «Крыльев Советов» на сборе в Испании
14 февраля 2016, 11:35
Армавирское «Торпедо» объявило имена новичков
7 февраля 2016, 06:20
1
Больше новостей
Молдова. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Спартаний Селемет
Дачия
Молдова. Суперлига, 8 тур
Спартаний Селемет
0 : 1
09.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 7 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
03.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 6 тур
Милсами
3 : 1
27.07.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 8 тур
Спартаний Селемет
0 : 1
09.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 7 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
03.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 6 тур
Милсами
3 : 1
27.07.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 4 тур
Спартаний Селемет
0 : 6
13.07.2025
Зимбру
Молдова. Суперлига, 8 тур
Спартаний Селемет
0 : 1
09.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 7 тур
Дачия
0 : 2
03.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 5 тур
Дачия
1 : 2
19.07.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 4 тур
Политехника УТМ
2 : 3
12.07.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 3 тур
Дачия
0 : 3
06.07.2025
Зимбру
