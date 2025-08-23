Введите ваш ник на сайте
Бельцы - Спартаний Селемет: онлайн-трансляция 23 августа 2025

Бельцы
23.08.2025, суббота, 20:00
Молдова. Суперлига, 10 тур
- : -
Не начался
Спартаний Селемет
Статистика матча Бельцы - Спартаний Селемет
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая, 13:38
5
УПЛ. «Днепр» уступил «Ворскле»
30 ноября 2015, 22:01
2
УПЛ. «Днепр» уступил «Ворскле»
30 ноября 2015, 22:01
2
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая, 13:38
5
Молдова. Суперлига
Молдова. Суперлига, 9 тур
Дачия
- : -
16.08.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 9 тур
Зимбру
- : -
16.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 9 тур
Спартаний Селемет
- : -
17.08.2025
Шериф
Молдова. Суперлига, 10 тур
Политехника УТМ
- : -
23.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 10 тур
Бельцы
- : -
23.08.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 10 тур
Зимбру
- : -
24.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 10 тур
Шериф
- : -
24.08.2025
Милсами
Последние матчи
Молдова. Суперлига, 8 тур
Бельцы
0 : 1
09.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 8 тур
Спартаний Селемет
0 : 1
09.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 7 тур
Бельцы
3 : 3
03.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 7 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
03.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 6 тур
Милсами
3 : 1
27.07.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 8 тур
Бельцы
0 : 1
09.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 7 тур
Бельцы
3 : 3
03.08.2025
Милсами
Молдова. Суперлига, 6 тур
Политехника УТМ
0 : 1
26.07.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 5 тур
Бельцы
1 : 1
19.07.2025
Зимбру
Молдова. Суперлига, 4 тур
Шериф
1 : 0
13.07.2025
Бельцы
Молдова. Суперлига, 8 тур
Спартаний Селемет
0 : 1
09.08.2025
Дачия
Молдова. Суперлига, 7 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
03.08.2025
Петрокуб
Молдова. Суперлига, 6 тур
Милсами
3 : 1
27.07.2025
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига, 5 тур
Спартаний Селемет
0 : 0
20.07.2025
Политехника УТМ
Молдова. Суперлига, 4 тур
Спартаний Селемет
0 : 6
13.07.2025
Зимбру
