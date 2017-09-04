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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Северная Ирландия - Чехия
Северная Ирландия - Чехия: обзор матча 04 сентября 2017
Северная Ирландия
04.09.2017, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
2 : 0
Завершен
Чехия
28'
Д. Эванс
41'
К. Брант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Северная Ирландия - Чехия
Желтая карточка
Д. Эванс
78'
75'
Желтая карточка
Й. Гушбауэр
58'
Желтая карточка
Т. Калас
ГОЛ! 2:0!
К. Брант
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эванс
Пас отдал
О. Норвуд
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
11
Конор Вашингтон
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
22
Филип Новак
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
3-2-3-2
1
МакГоверн
5
Эванс
2
МакЛафлин
13
Эванс
18
Хьюз
14
Даллас
0
Брант
8
Дэвис
16
Норвуд
21
Магеннис
11
Вашингтон
3-3-3-1
1
Вацлик
22
Новак
17
Сухи
6
Калас
4
Гебре Селасси
22
Соучек
18
Боржил
7
Крейчи
8
Дарида
14
Янкто
11
Крменчик
Остались в запасе
Северная Ирландия
Чехия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Санти Дения
Остались в запасе
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
20
Райан МакЛафлин
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
0
Дэнни Лафферти
ЦЗ
0
Пол Пэтон
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
20
Мэттью Лунд
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Шей МакКартан
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
23
Иржи Павленка
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
0
Михал Люфтнер
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
0
Томаш Горжава
ЦП
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
11
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Санти Дения
Статистика матча Северная Ирландия - Чехия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Виндзор Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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