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Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Чехия
Греция - Чехия: обзор матча 12 июня 2012
Греция
12.06.2012, вторник, 20:00
Чемпионат Европы, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
53'
Т. Гекас
3'
П. Ирачек
6'
В. Пиларж
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Чехия
Замена
Ф. Райторал
️️️️
Д. Коларж
Замена
К. Митроглу
️️️️
К. Фортунис
Желтая карточка
Д. Коларж
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
М. Барош
Желтая карточка
Д. Салпингидис
Желтая карточка
К. Пападопулос
ГОЛ! 1:2!
Т. Гекас
Замена
Т. Гекас
️️️️
Г. Фотакис
Замена
Д. Коларж
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
П. Ирачек
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Т. Росицки
Замена
М. Сифакис
️️️️
К. Халкиас
Травма
К. Халкиас
ГОЛ! 0:2!
В. Пиларж
Пас отдал
Т. Гебре Селасси
ГОЛ! 0:1!
П. Ирачек
Пас отдал
Т. Хюбшман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Константинос Халкиас
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Константинос Кацуранис
ЦЗ
15
Василис Торосидис
ПЗ
2
Яннис Маниатис
ОП
16
Георгиос Фотакис
ЦП
10
Георгиос Карагунис
(К)
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
14
Димитриос Салпингидис
ПВ
7
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Томаш Сивок
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
12
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Томаш Хюбшман
ОП
13
Ярослав Плашил
ОП
10
Томаш Росицки
(К)
ЦП
0
Петр Ирачек
ПП
15
Милан Барош
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Греция
12
Александрос Цорвас
ВР
13
Михалис Сифакис
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
9
Костас Митроглу
ЦФ
17
Теофанис Гекас
ЦФ
Чехия
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
12
Франтишек Райторал
ПЗ
14
Даниэль Коларж
ЦП
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Халкиас
0
Холебас
4
Пападопулос
21
Кацуранис
15
Торосидис
2
Маниатис
16
Фотакис
10
Карагунис
10
Фортунис
14
Салпингидис
7
Самарас
4-2-2-1-1
1
Чех
4
Гебре Селасси
3
Кадлец
6
Сивок
8
Лимберски
17
Хюбшман
13
Плашил
0
Ирачек
10
Росицки
12
Пиларж
15
Барош
1
Халкиас
13
Сифакис
13
Сифакис
1
Халкиас
10
Фортунис
9
Митроглу
9
Митроглу
10
Фортунис
16
Фотакис
17
Гекас
17
Гекас
16
Фотакис
Коларж
12
Райторал
12
Райторал
Коларж
10
Росицки
14
Коларж
14
Коларж
10
Росицки
15
Барош
10
Пекхарт
10
Пекхарт
15
Барош
Остались в запасе
Греция
Чехия
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
12
Александрос Цорвас
ВР
4
Стилянос Малезас
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Григориос Макос
ЦП
7
Сотирис Нинис
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
9
Никос Либеропулос
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Дробны
ВР
16
Ян Лаштувка
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
0
Милан Петржела
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
9
Ян Режек
ЦФ
7
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Греция - Чехия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Греция
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
- : -
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Чехия
1 : 2
26.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Помощники судьи:
Фредерик Кано
Микаэль Аннонье
Дополнительные помощники:
Фреди Фотрель
Рудди Буке
Резервный судья:
Матей Юг (Словения)
Стадион:
Вроцлав
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:25 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая)
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