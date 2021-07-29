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Лига конференций 2026/2027
Сумгаит - Чукарички
Сумгаит - Чукарички: обзор матча 29 июля 2021
Сумгаит
29.07.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Чукарички
10'
I. Mame Ndiaye
16'
M. Docić (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сумгаит - Чукарички
Замена
Д. Нагиев
️️️️
Т. Муталимов
84'
81'
Желтая карточка
S. Tanasijević
63'
Замена
N. Campbell
️️️️
I. Mame Ndiaye
59'
Желтая карточка
M. Stevanović
57'
Замена
С. Чолович
️️️️
A. Janković
Желтая карточка
В. Мустафаев
55'
34'
Желтая карточка
I. Mame Ndiaye
16'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Docić
10'
ГОЛ! 0:1!
I. Mame Ndiaye
Пас отдал
С. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сумгаит
13
Айдын Байрамов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
10
Али Горбани
ЦФ
18
Suleyman Ahmadov
ЦФ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦФ
17
Теллур Муталимов
ЦФ
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
17
Мурад Хачаев
ЦФ
Главный тренер
Вагиф Джавадов
Чукарички
22
Срджан Мияилович
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
66
Miladin Stevanović
ЦФ
65
Стефан Шапич
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Сумгаит
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
2
Yusif Nabiyev
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
Чукарички
55
Стефан Чолович
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
2-2-5
13
Байрамов
14
Бадалов
6
Хагверди
6
Мустафаев
21
Садыхов
5
Ходжаниязов
17
Хачаев
19
17
Муталимов
18
1-5
22
Мияилович
90
Роганович
40
10
72
5
17
Муталимов
33
Нагиев
33
Нагиев
17
Муталимов
40
55
Чолович
55
Чолович
40
72
11
11
72
Остались в запасе
Сумгаит
Чукарички
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
2
Yusif Nabiyev
ЦФ
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
Главный тренер
Вагиф Джавадов
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Остались в запасе
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
2
Yusif Nabiyev
ЦФ
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
Остались в запасе
4
Йован Лукич
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
Главный тренер
Вагиф Джавадов
Главный тренер
Душан Керкез
Статистика матча Сумгаит - Чукарички
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
0 : 0
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Информация о матче
Стадион:
Чукарички
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