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Чукарички - Сумгаит
Чукарички - Сумгаит: обзор матча 21 июля 2021
Чукарички
21.07.2021, среда, 21:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Сумгаит
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чукарички - Сумгаит
Желтая карточка
A. Janković
90'
84'
Замена
Д. Нагиев
️️️️
Y. Nabiyev
Желтая карточка
Б. Роганович
70'
Желтая карточка
С. Мияилович
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
22
Срджан Мияилович
ЦП
66
Miladin Stevanović
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
99
Джордже Йованович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
44
Milan Savić
ЦФ
5
Marko Docić
ЦФ
90
Боян Роганович
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
65
Стефан Шапич
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Сумгаит
13
Айдын Байрамов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
6
Ходжат Хагверди
ЦЗ
6
Вугар Мустафаев
ЦП
21
Рагим Садыхов
ЦП
19
Rufat Abdullazada
ЦФ
17
Мурад Хачаев
ЦФ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЦФ
18
Suleyman Ahmadov
ЦФ
10
Али Горбани
ЦФ
2
Yusif Nabiyev
ЦФ
Главный тренер
Вагиф Джавадов
Чукарички
55
Стефан Чолович
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Сумгаит
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
0
E. Mammadov
ЦФ
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
33
Дмитрий Нагиев
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
1-5
22
Мияилович
5
65
Шапич
26
90
Роганович
44
2-2-5
13
Байрамов
6
Хагверди
14
Бадалов
6
Мустафаев
21
Садыхов
17
Хачаев
2
10
Горбани
18
5
Ходжаниязов
2
33
Нагиев
33
Нагиев
2
Остались в запасе
Чукарички
Сумгаит
55
Стефан Чолович
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
0
E. Mammadov
ЦФ
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
Главный тренер
Вагиф Джавадов
Остались в запасе
55
Стефан Чолович
ЦП
4
Йован Лукич
ЦФ
72
Ibrahima Mame Ndiaye
ЦФ
11
Norman Campbell
ЦФ
77
Марко Раконьяц
ЦФ
76
Nikola Čolić
ЦФ
26
Урош Дрезгич
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
33
Nemanja Belić
ЦФ
10
Asmir Kajević
ЦФ
Остались в запасе
0
V. Huseynov
ЦФ
8
Sabuhi Abdullazada
ЦФ
33
Eltun Turabov
ЦФ
0
E. Mammadov
ЦФ
19
Xazar Mahmudov
ЦФ
1
Tarlan Ahmadli
ЦФ
71
Hüseynali Quliyev
ЦФ
20
Roman Huseynov
ЦФ
12
Nijat Aliyev
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Вагиф Джавадов
Статистика матча Чукарички - Сумгаит
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
- : -
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Чукарички
3 : 0
17.10.2026
Земун
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Сумгаит
1 : 5
20.11.2026
Сабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Имишли
0 : 0
08.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Сумгаит
1 : 1
02.11.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Зиря
3 : 2
23.10.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Сумгаит
2 : 1
16.10.2026
Араз-Нахичевань
Информация о матче
Стадион:
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