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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЦСКА София - Виктория
ЦСКА София - Виктория: обзор матча 26 августа 2021
ЦСКА София
26.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Виктория
6'
Г. Кэри
63'
Г. Йомов
119'
Ю. Маттей
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА София - Виктория
ГОЛ! 3:0!
Ю. Маттей
Пас отдал
Жеферсон
119'
117'
Желтая карточка
М. Гавел
114'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Ж. Каямба
Вторая желтая
Ж. Кайседо
111'
106'
Замена
Я. Брабец
️️️️
Л. Перница
106'
Замена
Š. Falta
️️️️
Д. Москера
Желтая карточка
Т. Лам
100'
Замена
А. Ахмедов
️️️️
Я. Вилдсхут
90'
+1
90'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
89'
Замена
М. Хибс
️️️️
Р. Ржезник
80'
Желтая карточка
Д. Яношек
Желтая карточка
Ю. Маттей
79'
Желтая карточка
Ж. Кайседо
67'
ГОЛ! 2:0!
Г. Йомов
63'
63'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Шулц
Желтая карточка
Г. Йомов
60'
Замена
Т. Лам
️️️️
Т. Вион
59'
Желтая карточка
И. Турицов
52'
52'
Желтая карточка
П. Шулц
ГОЛ! 1:0!
Г. Кэри
Пас отдал
Т. Вион
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
10
Грехэм Кэри
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
30
Георги Йомов
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
25
Филип Каша
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
3-2-3-2
1
Бусатто
60
Антов
2
Маттей
3
Жеферсон
18
Мазику
19
Турицов
10
Кэри
13
Вилдсхут
15
Вион
9
Кайседо
30
Йомов
3-3-1-4
14
Ржезник
4
Перница
24
Гавел
39
Яношек
10
Шулц
20
Буха
8
Москера
16
50
Ба Луа
25
Хоры
25
Каша
15
Вион
3
Лам
3
Лам
15
Вион
13
Вилдсхут
70
Ахмедов
70
Ахмедов
13
Вилдсхут
14
Ржезник
11
Хибс
11
Хибс
14
Ржезник
4
Перница
14
Брабец
14
Брабец
4
Перница
8
Москера
20
20
8
Москера
10
Шулц
66
Кацер
66
Кацер
10
Шулц
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
Каямба
9
9
Каямба
Остались в запасе
ЦСКА София
Виктория
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча ЦСКА София - Виктория
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Болгарска Армия
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