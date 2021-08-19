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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Виктория - ЦСКА София
Виктория - ЦСКА София: обзор матча 19 августа 2021
Виктория
19.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
ЦСКА София
72'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Виктория - ЦСКА София
90'
+1
Желтая карточка
А. Юга
Замена
Я. Брабец
️️️️
П. Буха
90'
Замена
М. Хибс
️️️️
Д. Москера
90'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
А. Ба Луа
82'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Шулц
75'
ГОЛ! 1:0!
Д. Москера
Пас отдал
П. Буха
72'
31'
Желтая карточка
Ж. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
39
Доминик Яношек
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
3
Жеферсон
ЦЗ
13
Яник Вилдсхут
ЦП
22
Амос Юга
ЦП
10
Грехэм Кэри
ЦП
9
Жорди Кайседо
ЦФ
30
Георги Йомов
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
3-3-1-4
14
Ржезник
4
Перница
24
Гавел
39
Яношек
20
Буха
10
Шулц
8
Москера
16
25
Хоры
50
Ба Луа
25
Каша
3-2-3-2
1
Бусатто
2
Маттей
60
Антов
3
Жеферсон
19
Турицов
18
Мазику
13
Вилдсхут
22
Юга
10
Кэри
30
Йомов
9
Кайседо
20
Буха
14
Брабец
14
Брабец
20
Буха
8
Москера
11
Хибс
11
Хибс
8
Москера
10
Шулц
66
Кацер
66
Кацер
10
Шулц
50
Ба Луа
11
Каямба
11
Каямба
50
Ба Луа
Остались в запасе
Виктория
ЦСКА София
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
36
Индржих Станек
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
6
Християн Петров
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
6
Junior Nzila
ЦП
19
Mitko Mitkov
ЦП
15
Тибо Вион
ПП
70
Ахмед Ахмедов
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
8
Асен Дончев
ЦФ
17
Bismark Charles Sie
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Виктория - ЦСКА София
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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