Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - ЦСКА София
Фулхэм - ЦСКА София: обзор матча 03 декабря 2009
Фулхэм
03.12.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа E, 5 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА София
14'
З. Гера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - ЦСКА София
Желтая карточка
К. Стоянов
Желтая карточка
Д. Пэйнтсил
Замена
Д. Дафф
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Р. Мариньо
️️️️
Й. Тодоров
Замена
К. Демпси
️️️️
С. Дэйвис
Замена
К. Янев
️️️️
И. Иванов
Желтая карточка
Й. Минев
Замена
М. Платини
️️️️
Т. Тимонов
Замена
А. Хьюз
️️️️
Б. Хангеланд
Желтая карточка
К. Бэйрд
Желтая карточка
В. Мороз
ГОЛ! 1:0!
З. Гера
14'
Пенальти не реализован!
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
20
Золтан Гера
АП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
ЦСКА София
1
Здравко Чавдаров
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
4
Костадин Стоянов
ЛЗ
5
Тодор Янчев
ЦЗ
19
Апостол Попов
ЦЗ
2
Павел Виданов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
30
Йордан Тодоров
ЛП
32
Викторс Мороз
ЦП
7
Спас Делев
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Любослав Пенев
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
31
Мэттью Сандерс
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
0
Майкл Увезу
ЦФ
ЦСКА София
27
Ивайло Петров
ВР
18
Хьюго Баез
ЦЗ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
20
Николай Манчев
ЦП
8
Коста Янев
ЦП
9
Руй Мариньо
ЦФ
99
Мичел Платини
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
6
Смоллинг
12
Келли
44
Пэйнтсил
29
Дэйвис
13
Мерфи
8
Риисе
20
Гера
25
Замора
3-2-2-2
1
Чавдаров
19
Попов
2
Виданов
6
Иванов
25
Минев
4
Стоянов
32
Мороз
30
Тодоров
0
Тимонов
7
Делев
4
Хангеланд
3
Хьюз
3
Хьюз
4
Хангеланд
29
Дэйвис
2
Демпси
2
Демпси
29
Дэйвис
13
Мерфи
16
Дафф
16
Дафф
13
Мерфи
30
Тодоров
9
Мариньо
9
Мариньо
30
Тодоров
6
Иванов
8
Янев
8
Янев
6
Иванов
0
Тимонов
99
Платини
99
Платини
0
Тимонов
Остались в запасе
Фулхэм
ЦСКА София
31
Мэттью Сандерс
ЦП
0
Майкл Увезу
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
20
Николай Манчев
ЦП
18
Хьюго Баез
ЦЗ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
Главный тренер
Любослав Пенев
Остались в запасе
31
Мэттью Сандерс
ЦП
0
Майкл Увезу
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
Остались в запасе
20
Николай Манчев
ЦП
18
Хьюго Баез
ЦЗ
6
Александр Бранеков
ЦЗ
27
Ивайло Петров
ВР
Главный тренер
Любослав Пенев
Статистика матча Фулхэм - ЦСКА София
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
- : -
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
Нордшелланд
2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
ЦСКА София
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
ЦСКА София – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+