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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уиган Атлетик - Кристал Пэлас
Уиган Атлетик - Кристал Пэлас: обзор матча 25 января 2014
Уиган Атлетик
25.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уиган Атлетик - Кристал Пэлас
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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21.11.2026
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05.11.2026
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2 : 0
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Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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