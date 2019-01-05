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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кристал Пэлас - Гримсби Таун
Кристал Пэлас - Гримсби Таун: обзор матча 05 января 2019
Кристал Пэлас
05.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Гримсби Таун
86'
Ж. Айю
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кристал Пэлас - Гримсби Таун
ГОЛ! 1:0!
Ж. Айю
Пас отдал
Д. Шлупп
86'
Начало матча
Статистика матча Кристал Пэлас - Гримсби Таун
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
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3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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