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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Валлетта
Црвена Звезда - Валлетта: обзор матча 19 июля 2016
Црвена Звезда
19.07.2016, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Валлетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Валлетта
Замена
Д. Хайро Руис
️️️️
К. Гуелор Канга
85'
Начало матча
Статистика матча Црвена Звезда - Валлетта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
- : -
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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