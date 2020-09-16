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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Омония - Црвена Звезда
Омония - Црвена Звезда: обзор матча 16 сентября 2020
Омония
16.09.2020, среда, 18:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Црвена Звезда
31'
М. Люфтнер
45+1'
М. Иванич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Омония - Црвена Звезда
ГОЛ!
Я. Лецяск
3:2
Пенальти не реализован!
М. Дегенек
Пенальти не реализован!
Д. Фальчинелли
ГОЛ!
В. Гомеш
2:2
ГОЛ!
Э. Набуан
1:2
ГОЛ!
Ж. Гомес
1:1
ГОЛ!
Ж. Гаврич
0:1
118'
Желтая карточка
М. Гайич
Замена
Э. Асанте
️️️️
Т. Сантос
118'
116'
Желтая карточка
Н. Милунович
106'
Замена
М. Гайич
️️️️
М. Родич
101'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
А. Катай
Желтая карточка
Я. Кусулос
92'
Замена
Я. Кусулос
️️️️
Т. Губочан
90'
+3
89'
Замена
Д. Фальчинелли
️️️️
А. Вуканович
Желтая карточка
Ж. Гомес
83'
81'
Замена
Д. Йованчич
️️️️
М. Иванич
Желтая карточка
А. Ланг
64'
Желтая карточка
Т. Губочан
53'
52'
Желтая карточка
А. Катай
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Иванич
Пас отдал
Э. Набуан
ГОЛ! 1:0!
М. Люфтнер
Пас отдал
Ж. Гомес
31'
15'
Желтая карточка
С. Саного Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
1
Фабиано
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
6
Михал Люфтнер
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
8
Витор Гомеш
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
48
Тиаго Сантос
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
31
Янис Кусулос
ЦЗ
35
Харис Мавриас
ПП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
9
Кали Сене
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
22
Велько Николич
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
4-2-4
1
Фабиано
26
Лецяск
15
Губочан
26
Ланг
6
Люфтнер
8
Гомеш
16
Гомес
11
Ботик
13
Папулис
9
Какулис
48
Сантос
4-2-2-2
82
Борян
77
Гобельич
19
Милунович
5
Дегенек
23
Родич
8
Канга
35
Жуниор
4
Иванич
10
Катай
9
Вуканович
31
Набуан
48
Сантос
88
Асанте
88
Асанте
48
Сантос
15
Губочан
31
Кусулос
31
Кусулос
15
Губочан
23
Родич
22
Гайич
22
Гайич
23
Родич
10
Катай
80
Гаврич
80
Гаврич
10
Катай
4
Иванич
29
Йованчич
29
Йованчич
4
Иванич
9
Вуканович
11
Фальчинелли
11
Фальчинелли
9
Вуканович
Остались в запасе
Омония
Црвена Звезда
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
9
Кали Сене
ЦФ
35
Харис Мавриас
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Костас Каифас
22
Велько Николич
ЦП
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
9
Кали Сене
ЦФ
35
Харис Мавриас
ПП
57
Михал Дуриш
ЦФ
Остались в запасе
22
Велько Николич
ЦП
1
Зоран Попович
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
Главный тренер
Костас Каифас
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Омония - Црвена Звезда
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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