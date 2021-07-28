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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Црвена Звезда - Кайрат
Црвена Звезда - Кайрат: обзор матча 28 июля 2021
Црвена Звезда
28.07.2021, среда, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Кайрат
9'
А. Катай
21'
Л. Диони
42'
А. Катай
49'
М. Иванич
56'
Ф. Фалько
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Црвена Звезда - Кайрат
90'
+4
Желтая карточка
Н. Алип
82'
Желтая карточка
К. Оганесян
Замена
Н. Крстичич
️️️️
К. Гуелор Канга
79'
77'
Замена
А. Широбоков
️️️️
Р. Дугалич
Замена
Э. Набуан
️️️️
Ф. Фалько
67'
Замена
Н. Крстович
️️️️
Л. Диони
67'
63'
Замена
А. Ульшин
️️️️
А. Буранчиев
63'
Замена
Р. Алвеш
️️️️
А. Шушеначев
Замена
М. Гайич
️️️️
М. Гобельич
58'
ГОЛ! 5:0!
Ф. Фалько
Пас отдал
М. Гобельич
56'
Желтая карточка
М. Гобельич
50'
ГОЛ! 4:0!
М. Иванич
Пас отдал
М. Родич
49'
ГОЛ! 3:0!
А. Катай
42'
34'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
Д. Миканович
ГОЛ! 2:0!
Л. Диони
Пас отдал
А. Драгович
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Катай
Пас отдал
М. Родич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
25
Филиппо Фалько
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
23
Денис Поляков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Кайрат
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
23
Андрей Ульшин
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
25
Александр Широбоков
ЦФ
4-2-3-1
82
Борян
23
Родич
15
Драгович
12
Панков
77
Гобельич
35
Жуниор
8
Канга
10
Катай
4
Иванич
25
Фалько
99
Диони
3-2-3-2
44
Устименко
23
Поляков
28
Алип
20
Дугалич
13
Оганесян
24
Миканович
11
Вороговский
20
Буранчиев
96
Абикен
19
Вагнер Лав
11
Шушеначев
77
Гобельич
22
Гайич
22
Гайич
77
Гобельич
8
Канга
7
Крстичич
7
Крстичич
8
Канга
99
Диони
90
Крстович
90
Крстович
99
Диони
25
Фалько
31
Набуан
31
Набуан
25
Фалько
20
Буранчиев
23
Ульшин
23
Ульшин
20
Буранчиев
11
Шушеначев
16
Алвеш
16
Алвеш
11
Шушеначев
24
Миканович
11
Алыкулов
11
Алыкулов
24
Миканович
20
Дугалич
25
Широбоков
25
Широбоков
20
Дугалич
Остались в запасе
Црвена Звезда
Кайрат
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
8
Марко Лазетич
ЦФ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Остались в запасе
1
Темирлан Анарбеков
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Кирилл Кекер
Статистика матча Црвена Звезда - Кайрат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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