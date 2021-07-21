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Лига чемпионов 2026/2027
Кайрат - Црвена Звезда
Кайрат - Црвена Звезда: обзор матча 21 июля 2021
Кайрат
21.07.2021, среда, 17:00
Лига чемпионов, 2 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Црвена Звезда
24'
Х. Канте
79'
Ф. Баньяк
57'
Д. Миканович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайрат - Црвена Звезда
Желтая карточка
Ф. Баньяк
90'
+3
90'
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Э. Набуан
84'
Замена
А. Бакайоко
️️️️
А. Катай
ГОЛ! 2:1!
Ф. Баньяк
Пас отдал
Я. Вороговский
79'
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
А. Буранчиев
76'
Замена
Ф. Баньяк
️️️️
А. Шушеначев
68'
68'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
М. Иванич
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Миканович
Пас отдал
М. Гайич
Желтая карточка
А. Буранчиев
51'
46'
Замена
Л. Диони
️️️️
М. Павков
Замена
А. Буранчиев
️️️️
Г. Суюмбаев
46'
Желтая карточка
А. Шушеначев
42'
ГОЛ! 1:0!
Х. Канте
Пас отдал
Г. Суюмбаев
24'
20'
Желтая карточка
А. Катай
Замена
Я. Вороговский
️️️️
Н. Косович
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
92
Стас Покатилов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
24
Дино Миканович
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Александар Катай
ЛВ
7
Ненад Крстичич
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
4
Мирко Иванич
АП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Кайрат
11
Ян Вороговский
ЦП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
44
Данил Устименко
ЦФ
3
Франк Баньяк
ЦФ
11
Гулжигит Алыкулов
ЦФ
23
Андрей Ульшин
ЦФ
20
Арсен Буранчиев
ЦФ
Црвена Звезда
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
7
Аксель Бакайоко
ЦФ
6
Срджан Бабич
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
3-2-1-4
92
Покатилов
20
Дугалич
28
Алип
23
Поляков
5
Суюмбаев
13
Оганесян
27
Косович
11
Шушеначев
24
Канте
19
Вагнер Лав
24
Миканович
4-2-2-2
82
Борян
22
Гайич
12
Панков
15
Драгович
23
Родич
7
Крстичич
35
Жуниор
4
Иванич
10
Катай
50
Павков
31
Набуан
27
Косович
11
Вороговский
11
Вороговский
27
Косович
11
Шушеначев
3
Баньяк
3
Баньяк
11
Шушеначев
Буранчиев
11
Алыкулов
11
Алыкулов
Буранчиев
5
Суюмбаев
20
Буранчиев
20
Буранчиев
5
Суюмбаев
31
Набуан
25
Фалько
25
Фалько
31
Набуан
4
Иванич
8
Канга
8
Канга
4
Иванич
10
Катай
7
Бакайоко
7
Бакайоко
10
Катай
50
Павков
99
Диони
99
Диони
50
Павков
Остались в запасе
Кайрат
Црвена Звезда
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
44
Данил Устименко
ЦФ
23
Андрей Ульшин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
6
Срджан Бабич
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Остались в запасе
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
44
Данил Устименко
ЦФ
23
Андрей Ульшин
ЦФ
Остались в запасе
1
Зоран Попович
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
18
Негош Петрович
ЦП
22
Велько Николич
ЦП
6
Срджан Бабич
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Деян Станкович
Статистика матча Кайрат - Црвена Звезда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Информация о матче
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