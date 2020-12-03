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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Црвена Звезда - Хоффенхайм
Црвена Звезда - Хоффенхайм: обзор матча 03 декабря 2020
Црвена Звезда
03.12.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа L, 5 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Црвена Звезда - Хоффенхайм
Замена
Р. Боаки
️️️️
Д. Фальчинелли
89'
89'
Замена
Р. Сессеньон
️️️️
Р. Сков
Желтая карточка
Н. Милунович
87'
Замена
В. Николич
️️️️
К. Гуелор Канга
80'
72'
Замена
К. Нуху
️️️️
С. Руди
72'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
М. Гачинович
69'
Желтая карточка
К. Фогт
67'
Желтая карточка
М. Богард
58'
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Д. Гайгер
46'
Замена
А. Крамарич
️️️️
М. Даббур
Замена
А. Вуканович
️️️️
С. Спиридонович
46'
Желтая карточка
К. Гуелор Канга
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Црвена Звезда
82
Милан Борян
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
35
Секу Саного Жуниор
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
31
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Марко Йон
ЛП
6
Мелайро Богард
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Мунас Даббур
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Црвена Звезда
32
Марко Чопич
ВР
1
Зоран Попович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
77
Марко Гобельич
ЦЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Алекса Вуканович
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
4-3-3
82
Борян
19
Милунович
5
Дегенек
12
Панков
22
Гайич
18
Петрович
35
Жуниор
8
Канга
11
Фальчинелли
10
Спиридонович
31
Набуан
2-1-3-2-2
1
Бауманн
7
Фогт
6
Нордтвейт
6
Богард
18
Гайгер
13
Руди
24
Йон
24
Сков
8
Гачинович
99
Клаусс
9
Даббур
8
Канга
22
Николич
22
Николич
8
Канга
11
Фальчинелли
22
Боаки
22
Боаки
11
Фальчинелли
10
Спиридонович
9
Вуканович
9
Вуканович
10
Спиридонович
8
Гачинович
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
8
Гачинович
24
Сков
30
Сессеньон
30
Сессеньон
24
Сков
13
Руди
4
Нуху
4
Нуху
13
Руди
18
Гайгер
27
Гриллич
27
Гриллич
18
Гайгер
9
Даббур
27
Крамарич
27
Крамарич
9
Даббур
Остались в запасе
Црвена Звезда
Хоффенхайм
32
Марко Чопич
ВР
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
32
Марко Чопич
ВР
90
Никола Крстович
ЦФ
49
Андрия Радулович
ЦФ
80
Желько Гаврич
ЛВ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
1
Зоран Попович
ВР
77
Марко Гобельич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
50
Милан Павков
ЦФ
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Деян Станкович
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Црвена Звезда - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Црвена Звезда
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
Црвена Звезда
2 : 0
21.11.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Лига конференций, 3 тур
Црвена Звезда
2 : 1
05.11.2026
Интер
Сербия. Суперлига, 14 тур
Мачва
2 : 4
31.10.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 13 тур
ОФК
0 : 1
25.10.2026
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Райко Митич
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