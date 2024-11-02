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Англия. Кубок
Мейденхед Юнайтед - Кроули Таун
Мейденхед Юнайтед - Кроули Таун: обзор матча 02 ноября 2024
Мейденхед Юнайтед
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Кроули Таун
64'
S. McCoulsky
90+5'
T. Mullarkey
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мейденхед Юнайтед - Кроули Таун
Замена
T. Sho-Silva
️️️️
R. Smith
117'
115'
Замена
M. Anderson
️️️️
G. Holohan
Желтая карточка
W. De Havilland
90'
+10
Желтая карточка
T. Latty-Fairweather
90'
+9
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
T. Mullarkey
Желтая карточка
N. Ferguson
90'
90'
Желтая карточка
B. Ibrahim
82'
Замена
H. Forster
️️️️
C. Bragg
72'
Замена
J. Sheik
️️️️
Д. Воллакотт
71'
Замена
B. Ibrahim
️️️️
П. Камара
71'
Замена
W. Swan
️️️️
B. Tanimu
ГОЛ! 1:0!
S. McCoulsky
Пас отдал
R. Smith
64'
60'
Замена
A. Adeyemo
️️️️
J. Kelly
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мейденхед Юнайтед
13
Craig Ross
ВР
4
W. De Havilland
ЦЗ
6
T. Latty-Fairweather
ЦЗ
25
James Golding
ЦЗ
16
Кейси Петтит
ОП
25
S. Barratt
ЦП
11
R. Smith
ЦП
8
Nathan Ferguson
ЦФ
22
Miles Welch-Hayes
ЦФ
5
Kevin Lokko
ЦФ
9
Shawn McCoulsky
ЦФ
Главный тренер
Алан Девоншир
Кроули Таун
35
Джо Воллакотт
ВР
17
Benjamin Tanimu
ЦЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
20
Joy Mukena
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
29
Tola Showunmi
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Мейденхед Юнайтед
1
Harvey Collins
ВР
24
A. Massey
ЦЗ
10
Kane Ferdinand
ЦП
19
Owen Cochrane
ЦП
14
T. Sho-Silva
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
32
J. Ajose
ЦФ
Кроули Таун
21
Jasper Sheik
ВР
8
Max Anderson
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
3-1-2-4
13
4
6
25
16
Петтит
25
11
8
9
5
22
2-5-3
35
Воллакотт
17
44
20
8
26
29
8
Камара
11
19
29
11
14
14
11
35
Воллакотт
21
21
35
Воллакотт
8
8
8
8
8
Камара
23
23
8
Камара
19
22
22
19
26
7
7
26
17
24
24
17
Остались в запасе
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
1
Harvey Collins
ВР
24
A. Massey
ЦЗ
10
Kane Ferdinand
ЦП
19
Owen Cochrane
ЦП
23
T. Abrahams
ЦФ
32
J. Ajose
ЦФ
Главный тренер
Алан Девоншир
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
1
Harvey Collins
ВР
24
A. Massey
ЦЗ
10
Kane Ferdinand
ЦП
19
Owen Cochrane
ЦП
23
T. Abrahams
ЦФ
32
J. Ajose
ЦФ
Остались в запасе
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Главный тренер
Алан Девоншир
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Мейденхед Юнайтед - Кроули Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 46 тур
Мейденхед Юнайтед
3 : 0
05.05.2025
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 45 тур
Эббсфлит Юнайтед
0 : 2
26.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уилдстон
1 : 1
21.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Англия. Национальная лига, 43 тур
Мейденхед Юнайтед
2 : 2
18.04.2025
Уокинг
Англия. Национальная лига, 42 тур
Галифакс
0 : 2
12.04.2025
Мейденхед Юнайтед
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
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