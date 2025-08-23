Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция 23 августа 2025
Ковентри
23.08.2025, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
- : -
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ковентри - Куинз Парк Рейнджерс
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Главный судья:
Adam Herczeg, England
Стадион:
Coventry Building Society Arena, Coventry
Новости команд
Все
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
25 июня, 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
8 июня, 11:06
1
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
4 мая, 15:55
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
28 ноября 2024, 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
12 ноября 2024, 01:00
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
25 июня, 15:41
3
Определились участники плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
4 мая, 15:55
Клуб из Чемпионшипа объявил о назначении Лэмпарда
28 ноября 2024, 13:30
Лэмпард ведет переговоры с клубом из Чемпионшипа
12 ноября 2024, 01:00
Кубок лиги. «Тоттенхэм» едва не вылетел от «Ковентри» с 14-го места Чемпионшипа
19 сентября 2024, 00:04
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
25 июня, 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
8 июня, 11:06
1
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
7 апреля 2024, 15:15
1
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
24 февраля 2024, 12:31
1
«Дерби Каунти» вылетел из Чемпионшипа. С команды Руни сняли 21 очко за финансовые нарушения
18 апреля 2022, 19:35
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ковентри
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
0 : 0
09.08.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
1 : 1
13.05.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ковентри
0 : 0
09.08.2025
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
1 : 1
13.05.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Ковентри
1 : 2
09.05.2025
Сандерленд
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ковентри
2 : 0
03.05.2025
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Уотфорд
2 : 1
16.08.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
09.08.2025
Престон
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Сандерленд
0 : 1
03.05.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
26.04.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
21.04.2025
Суонси
