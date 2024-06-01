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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Уругвай
Коста-Рика - Уругвай: обзор матча 01 июня 2024
Коста-Рика
01.06.2024, суббота, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уругвай
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Коста-Рика - Уругвай
Желтая карточка
У. Мадригаль
82'
80'
Замена
S. Cartagena
️️️️
Ф. Берналь
Замена
К. Варгас
️️️️
А. Самора
79'
73'
Желтая карточка
M. Brasil
Замена
Ж. Бренес
️️️️
Б. Агилера
71'
Замена
У. Мадригаль
️️️️
Э. Контрерас
71'
63'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
A. Amado
Замена
Ж. Тэйлор
️️️️
Х. Кирос
60'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Х. Алькосер
60'
Пенальти не реализован!
Ф. Кальво
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коста-Рика
1
Патрик Секейра
ВР
15
Франсиско Кальво
ЦЗ
20
Хаксель Кирос
ЦЗ
8
Жозеф Мора
ЦЗ
21
Альваро Самора
ЛВ
14
Орландо Гало
ОП
10
Брэндон Агилера
АП
7
Энтони Контрерас
ЦФ
10
Хосимар Алькосер
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Уругвай
1
Randall Rodriguez
ВР
2
Mauro Brasil
ЦЗ
3
Gian Franco Allala
ЦЗ
24
Хуан Родригес
ЦЗ
5
Факундо Берналь
ЦП
4
Agustín Amado
ЦП
11
Leandro Suhr
ЦП
10
Matias Fonseca
ЦФ
22
Bruno Damiani
ЦФ
7
E. Gomez
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Коста-Рика
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
21
Дуглас Лопес
ОП
13
Жефферсон Бренес
ЦП
12
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
7
Кеннет Варгас
ЦФ
7
Энди Рохас
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
17
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Уругвай
12
Mauro Silveira
ВР
13
Nahuel Furtado
ЦЗ
14
Франсиско Гинелла
ОП
21
Rodrigo Chagas
ЦП
16
Santiago Cartagena
ЦП
18
Nahuel Acosta
ЦП
19
José Neris
ЦФ
3-1-2-2
1
Секейра
15
Кальво
20
Кирос
8
Мора
14
Гало
21
Самора
10
Агилера
10
Алькосер
7
Контрерас
3-3-3
1
2
3
24
Родригес
5
Берналь
4
11
7
22
10
20
Кирос
2
Тэйлор
2
Тэйлор
20
Кирос
10
Агилера
13
Бренес
13
Бренес
10
Агилера
10
Алькосер
12
Кэмпбелл
12
Кэмпбелл
10
Алькосер
21
Самора
7
Варгас
7
Варгас
21
Самора
7
Контрерас
17
Мадригаль
17
Мадригаль
7
Контрерас
4
14
Гинелла
14
Гинелла
4
5
Берналь
16
16
5
Берналь
Остались в запасе
Коста-Рика
Уругвай
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
21
Дуглас Лопес
ОП
7
Энди Рохас
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
12
Mauro Silveira
ВР
13
Nahuel Furtado
ЦЗ
21
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Nahuel Acosta
ЦП
19
José Neris
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
18
Кевин Чаморро
ВР
18
Аарон Крус
ВР
2
Фернан Фаеррон
ЦЗ
21
Дуглас Лопес
ОП
7
Энди Рохас
ЦФ
17
Карлос Мора
ЦФ
Остались в запасе
12
Mauro Silveira
ВР
13
Nahuel Furtado
ЦЗ
21
Rodrigo Chagas
ЦП
18
Nahuel Acosta
ЦП
19
José Neris
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Коста-Рика - Уругвай
1
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
15
Офсайды
0
3
Количество передач
513
287
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
8
0
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Информация о матче
Стадион:
Estadio Nacional de Costa Rica, San Jose
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