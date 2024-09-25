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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Композит - Нефтехимик
Композит - Нефтехимик: обзор матча 25 сентября 2024
Композит
25.09.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Нефтехимик
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Матчи команд
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
03.11.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Композит
0 : 4
26.10.2024
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Коломна
1 : 7
20.10.2024
Композит
Россия. Кубок, 5 раунд
Амкар-Пермь
1 : 0
15.10.2024
Композит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Композит
2 : 2
12.10.2024
Сахалин
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Информация о матче
Стадион:
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Нефтехимик
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
13:50
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определились 3 четвертьфиналиста Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.10.15 21:46
Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.09.27 15:40
Определились все участники 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.09.26 22:22
9 команд прошли в 5-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России
2024.09.25 21:36
1
Футболист «задымился» после матча Фонбет Кубка России
2024.09.06 18:28
1
«Нефтехимик» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
13:50
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 20-го тура
Вчера, 09:07
«Нефтехимик» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
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