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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Унион Комерсио - Мельгар
Унион Комерсио - Мельгар: обзор матча 04 августа 2024
Унион Комерсио
04.08.2024, воскресенье, 21:10
Перу. Лига 1, 5 тур
2 : 1
Завершен
Мельгар
23'
M. de Jesus
51'
M. de Jesus
1'
B. Cuesta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Комерсио - Мельгар
90'
+4
Вторая желтая
L. González
88'
Замена
S. Cavero
️️️️
P. Reyna
Замена
Á. Olaya
️️️️
R. Villamarín
77'
70'
Замена
B. Portugal
️️️️
T. MartÃnez
70'
Замена
A. Ramos
️️️️
М. Ласо
Замена
S. Aranda
️️️️
J. Aguirre
70'
Желтая карточка
L. Navea
65'
Замена
J. Tandazo
️️️️
Э. Перес
59'
Замена
L. Navea
️️️️
E. Ramirez
59'
ГОЛ! 2:1!
M. de Jesus
51'
Замена
T. Carranza
️️️️
D. Vargas
46'
46'
Замена
К. Кабрера
️️️️
K. Sandoval
46'
Замена
W. Tandazo
️️️️
А. Ариас
45'
+2
Желтая карточка
L. González
ГОЛ! 1:1!
M. de Jesus
23'
Желтая карточка
K. Sanchez
3'
1'
ГОЛ! 0:1!
B. Cuesta
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Комерсио
29
Willy Diaz
ВР
16
Roberto Villamarín
ЦЗ
27
Piero Serra
ЦЗ
3
T. Paredes
ЦЗ
5
Joaquín Aguirre
ЦЗ
7
Miguel Carranza
ЦП
17
D. Vargas
ЦП
15
K. Sanchez
ЦП
18
Erinson Ramirez
ЦП
9
M. de Jesus
(К)
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Мельгар
12
Карлос Каседа
ВР
33
Матиас Ласо
ЦЗ
6
Leonel Galeano
ЦЗ
3
Leonel González
ЦЗ
19
Paolo Reyna
ЦЗ
10
Kevin Sandoval
ЦП
4
Алексис Ариас
ЦП
29
Jean Pierre Archimbaud
ЦП
23
TomÃ¡s MartÃnez
ЦП
9
Bernardo Cuesta
(К)
ЦФ
7
Cristian Bordacahar
ЦФ
Главный тренер
Пабло де Мунер
Унион Комерсио
29
Ignacio Barrios
ВР
35
Álvaro Olaya
ЦЗ
80
Sebastian Aranda
ЦЗ
92
Tarek Carranza
ЦП
5
Luis Navea
ЦП
19
C. Uribe
ЦП
29
H. Zeta
ЦФ
32
Sandro Rengifo
ЦФ
26
Jorge Tandazo
ЦФ
Мельгар
1
Ricardo Farro
ВР
24
Juan Ayqque
ЦЗ
14
Sebastian Cavero
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
98
Alejandro Ramos
ЦЗ
17
Кенжи Кабрера
ЦП
92
Abraham Aguinaga
ЦП
24
Walter Tandazo
ЦП
18
Bruno Portugal
ЦФ
4-4-2
29
16
3
5
27
7
15
18
17
30
Перес
9
4-4-2
12
Каседа
6
3
19
33
Ласо
4
Ариас
29
23
10
7
9
16
35
35
16
5
80
80
5
17
92
92
17
18
5
5
18
30
Перес
26
26
30
Перес
19
14
14
19
33
Ласо
98
98
33
Ласо
10
17
Кабрера
17
Кабрера
10
4
Ариас
24
24
4
Ариас
23
18
18
23
Остались в запасе
Унион Комерсио
Мельгар
29
Ignacio Barrios
ВР
19
C. Uribe
ЦП
29
H. Zeta
ЦФ
32
Sandro Rengifo
ЦФ
Главный тренер
Нестор Кравиотто
1
Ricardo Farro
ВР
24
Juan Ayqque
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
92
Abraham Aguinaga
ЦП
Главный тренер
Пабло де Мунер
Остались в запасе
29
Ignacio Barrios
ВР
19
C. Uribe
ЦП
29
H. Zeta
ЦФ
32
Sandro Rengifo
ЦФ
Остались в запасе
1
Ricardo Farro
ВР
24
Juan Ayqque
ЦЗ
4
Diego Rodríguez
ЦЗ
92
Abraham Aguinaga
ЦП
Главный тренер
Нестор Кравиотто
Главный тренер
Пабло де Мунер
Статистика матча Унион Комерсио - Мельгар
2
1
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
10
Нарушения
10
12
Офсайды
1
3
Количество передач
345
330
Сейвы
4
2
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 17 тур
Сьенсиано
7 : 0
01.11.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 16 тур
Унион Комерсио
0 : 12
27.10.2024
Спортинг Кристал
Перу. Лига 1, 15 тур
АДТ
2 : 0
23.10.2024
Унион Комерсио
Перу. Лига 1, 14 тур
Унион Комерсио
3 : 2
17.10.2024
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
Унион Комерсио
0 : 2
27.09.2024
Спорт Бойз
Мельгар
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянса Атлетико
1 : 1
18.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 16 тур
Мельгар
2 : 1
08.11.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Уанкайо
2 : 0
02.11.2026
Мельгар
Перу. Лига 1, 14 тур
Мельгар
1 : 1
30.10.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 13 тур
УТ де Кахамарка
1 : 2
23.10.2026
Мельгар
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Legario, Peru
Стадион:
Estadio IPD de Nueva Cajamarca, Cajamarca
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