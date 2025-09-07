Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Пласа Колония
Пеньяроль - Пласа Колония: онлайн-трансляция 07 сентября 2025
Пеньяроль
07.09.2025, воскресенье, 00:00
Уругвай. Примера, 6 тур
- : -
Не начался
Пласа Колония
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Пеньяроль - Пласа Колония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Пеньяроль
Пласа Колония
Больше новостей
Уругвай. Примера
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Пеньяроль
Пласа Колония
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Расинг Клуб
3 : 1
20.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Пласа Колония
0 : 2
17.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Пеньяроль
1 : 0
13.08.2025
Расинг Клуб
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
10.08.2025
Пласа Колония
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Расинг Клуб
3 : 1
20.08.2025
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
2 : 1
16.08.2025
Пеньяроль
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Пеньяроль
1 : 0
13.08.2025
Расинг Клуб
Уругвай. Примера, 2 тур
Пеньяроль
3 : 0
09.08.2025
Насьональ
Уругвай. Примера, 1 тур
Пеньяроль
2 : 1
02.08.2025
Прогресо
Уругвай. Примера, 3 тур
Пласа Колония
0 : 2
17.08.2025
Серро
Уругвай. Примера, 2 тур
Монтевидео Уондерерс
0 : 0
10.08.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 1 тур
Пласа Колония
1 : 3
03.08.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 7 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
28.06.2025
Пласа Колония
Уругвай. Примера, 6 тур
Серро Ларго
0 : 1
24.06.2025
Пласа Колония
