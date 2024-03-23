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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Мэнсфилд Таун - Колчестер Юнайтед
Мэнсфилд Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 23 марта 2024
Мэнсфилд Таун
23.03.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
64'
Л. Брант
12'
Г. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэнсфилд Таун - Колчестер Юнайтед
Замена
Т. Николс
️️️️
W. Swan
90'
+1
90'
Замена
N. Chilvers
️️️️
Д. Феврье
79'
Замена
Э. Яндоло
️️️️
Т. Хоппер
75'
Желтая карточка
Т. Хоппер
74'
Желтая карточка
С. Товид
Замена
S. McLaughlin
️️️️
B. Cargill
71'
Замена
O. Clarke
️️️️
H. Boateng
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Брант
64'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
49'
45'
+2
Желтая карточка
C. Hall
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Андерсон
Пас отдал
Т. Хоппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэнсфилд Таун
44
Эден Флинт
(К)
ЦЗ
5
Льюис Брант
ОП
21
Hiram Boateng
ЦП
25
Луис Рид
ЦП
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
31
Кристи Пим
ЦФ
9
Jordan Bowery
ЦФ
6
B. Cargill
ЦФ
16
S. Quinn
ЦФ
24
Will Swan
ЦФ
7
Лукас Экинс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Мэнсфилд Таун
18
Aaron Lewis
ЦЗ
8
Ollie Clarke
ЦП
7
Том Николс
ЦФ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
3
Stephen McLaughlin
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
1-1-2-5
44
Флинт
5
Брант
21
25
Рид
6
7
Экинс
24
16
9
1-5-2-2
1
Гудман
6
Даллисон
4
16
Рид
8
Макгихан
9
12
7
Андерсон
11
Феврье
5
14
Хоппер
21
8
8
21
24
7
Николс
7
Николс
24
6
3
3
6
14
Хоппер
3
Яндоло
3
Яндоло
14
Хоппер
11
Феврье
14
14
11
Феврье
Остались в запасе
Мэнсфилд Таун
Колчестер Юнайтед
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
26
Riley Harbottle
ЦЗ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
18
Aaron Lewis
ЦЗ
37
Scott Flinders
ЦФ
4
Elliott Hewitt
ЦФ
19
James Gale
ЦФ
Остались в запасе
26
Riley Harbottle
ЦЗ
34
Самсон Товид
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Найджел Клаф
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Мэнсфилд Таун - Колчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
13
Офсайды
2
0
Количество передач
472
297
Сейвы
4
5
Точность передач %
79
65
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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