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Расписание матчей
Чили. Примера
Уачипато - Кобрелоа
Уачипато - Кобрелоа: обзор матча 20 июля 2024
Уачипато
20.07.2024, суббота, 02:00
Чили. Примера, 16 тур
1 : 1
Завершен
Кобрелоа
45+5'
C. Martinez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уачипато - Кобрелоа
90'
+9
Красная карточка
N. Avellaneda
90'
+4
Красная карточка
C. Insaurralde
90'
+3
Желтая карточка
J. Leiva
Замена
М. Гутьеррес
️️️️
C. Villanueva
85'
Замена
B.
️️️️
B. Palmezano
80'
Пенальти не реализован!
G. Montes
75'
69'
Желтая карточка
C. Insaurralde
61'
Желтая карточка
M. Sandoval
Желтая карточка
C. Martinez
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:0!
C. Martinez
45'
+5
Желтая карточка
G. Montes
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уачипато
2
Benjamín Gazzolo
(К)
ЦЗ
37
Renzo Malanca
ЦЗ
15
Antonio Castillo
ЦЗ
20
G. Montes
ЦП
10
B. Palmezano
ЦП
8
S. Silva
ЦП
14
Фелипе Лойола
ЦП
14
Carlo Villanueva
ЦП
15
Maximiliano Rodríguez
ЦП
23
C. Martinez
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Кобрелоа
1
Nicolás Avellaneda
ВР
4
Bastian Tapia
ЦЗ
9
Cristián Insaurralde
ЦЗ
21
Jorge Espejo
ЦЗ
5
Rodolfo González
(К)
ЦП
11
Juan Leiva
ЦП
16
Mario Sandoval
ЦП
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Уачипато
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
6
C. Sepulveda
ЦП
11
Brea
ЦП
28
Максимилиано Гутьеррес
ЦФ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Кобрелоа
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
37
B. Valdes
ЦП
8
Marco Borgnino
ЦП
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
3-5-1-1
2
37
15
8
14
Лойола
14
15
10
20
23
3-3
1
4
9
21
5
11
16
10
11
11
10
14
28
Гутьеррес
28
Гутьеррес
14
Остались в запасе
Уачипато
Кобрелоа
6
C. Sepulveda
ЦП
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
37
B. Valdes
ЦП
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Остались в запасе
6
C. Sepulveda
ЦП
1
Martín Parra
ВР
16
Joaquín Gutiérrez
ЦЗ
20
Leandro Díaz
ЦФ
Остались в запасе
37
B. Valdes
ЦП
1
Hugo Araya
ВР
3
Nicolás Palma
ЦЗ
8
Marco Borgnino
ЦП
24
Luis García
ЦФ
33
Patricio Romero
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Сангинетти
Главный тренер
Эмилиано Асторга
Статистика матча Уачипато - Кобрелоа
2
2
3
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
416
263
Сейвы
1
6
Точность передач %
83
68
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Уачипато
Чили. Примера, 29 тур
Универсидад Католика
- : -
30.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 28 тур
Уачипато
0 : 0
22.11.2026
Депортес Консепсьон
Чили. Примера, 27 тур
Унион Ла Калера
1 : 0
08.11.2026
Уачипато
Чили. Примера, 26 тур
Уачипато
0 : 0
01.11.2026
Депортес Ла Серена
Чили. Примера, 25 тур
Аудакс Итальяно
1 : 1
24.10.2026
Уачипато
Чили. Примера, 24 тур
Уачипато
0 : 0
10.10.2026
О'Хиггинс
Кобрелоа
Чили. Примера, 30 тур
О'Хиггинс
0 : 3
10.11.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 29 тур
Кобрелоа
2 : 2
03.11.2024
Универсидад Католика
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Икике
4 : 1
20.10.2024
Кобрелоа
Чили. Примера, 27 тур
Кобрелоа
4 : 1
08.10.2024
Депортес Копиапо
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
2 : 0
28.09.2024
Кобрелоа
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Saravia, Chile
Стадион:
Estadio CAP, Talcahuano
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