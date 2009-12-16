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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брюгге - Тулуза
Брюгге - Тулуза: обзор матча 16 декабря 2009
Брюгге
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
90'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Тулуза
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Замена
А. Регаттен
️️️️
П. Машаду
Замена
Р. Варгас
️️️️
Н. Дирар
Замена
Д. Браатен
️️️️
Ф. Табану
Желтая карточка
Н. Дирар
Желтая карточка
А. Эбондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
30
Стейн Стейнен
ВР
0
Майкл Клюковски
ЛЗ
4
Карл Хофкенс
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
11
Джонатан Блондель
ЛП
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
23
Карел Герертс
ЦП
19
Дорже Куемаха
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
24
Дэни Нунке
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Брюгге
1
Ив Ленартс
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
24
Кун Дарден
ЛП
9
Рональд Варгас
АП
7
Мохамед Даман
ПВ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Тулуза
33
Энтони Лусталло
ВР
32
Александр Н'Гади
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
14
Франсуа Сирье
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
4-4-1-1
30
Стейнен
0
Клюковски
21
Алькарас
4
Донк
4
Хофкенс
11
Блондель
8
Дирар
23
Герертс
8
Оджиджа-Офое
14
Перишич
19
Куемаха
4-1-4-1
28
Валверде
23
Эбондо
12
М'Бенге
24
Нунке
2
Фофана
6
Капу
27
Табану
55
Машаду
17
Дидо
17
Сиссоко
10
Жиньяк
8
Дирар
9
Варгас
9
Варгас
8
Дирар
55
Машаду
17
Регаттен
17
Регаттен
55
Машаду
27
Табану
22
Браатен
22
Браатен
27
Табану
Остались в запасе
Брюгге
Тулуза
1
Ив Ленартс
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
24
Кун Дарден
ЛП
7
Мохамед Даман
ПВ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Главный тренер
Адрие Костер
32
Александр Н'Гади
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Ив Ленартс
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
24
Кун Дарден
ЛП
7
Мохамед Даман
ПВ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Уэсли Сонк
ЦФ
Остались в запасе
32
Александр Н'Гади
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
33
Энтони Лусталло
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
Главный тренер
Адрие Костер
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Брюгге - Тулуза
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Свейн Моэн
(Хеугесунн)
Стадион:
Ян Брейдель
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