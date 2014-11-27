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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - Брюгге
Торино - Брюгге: обзор матча 27 ноября 2014
Торино
27.11.2014, четверг, 23:05
Лига Европы, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
Брюгге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Брюгге
Желтая карточка
К. Молинаро
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Б. Мехеле
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+3
90'
Желтая карточка
М. Райан
88'
Замена
Т. де Суттер
️️️️
Н. Кастильо
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Д. Мартинес
88'
Желтая карточка
А. Гацци
79'
Замена
Д. Вивес
️️️️
М. Бенасси
78'
63'
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
В. Васкес
62'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Ф. Сильва
58'
Желтая карточка
Н. Кастильо
Желтая карточка
Э. Моретти
51'
Желтая карточка
М. Бенасси
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Амаури
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Брюгге
13
Мэтью Райан
ВР
28
Лоран Де Бок
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
33
Франсиско Сильва
ОП
3
Тимми Симонс
ЦП
7
Виктор Васкес
ЦП
6
Фернандо
ЦП
15
Николас Кастильо
ЦФ
10
Фелипе Гедоз
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Брюгге
1
Сократис Диудис
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
10
Никола Сторм
ЛФ
19
Том де Суттер
ЦФ
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
24
Моретти
18
Янссон
3
Молинаро
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
24
Бенасси
14
Гацци
77
Мартинес
11
Амаури
4-1-3-2
13
Райан
12
Менье
6
Дуарте
4
Мехеле
28
Де Бок
33
Сильва
3
Симонс
7
Васкес
6
Фернандо
10
Гедоз
15
Кастильо
24
Бенасси
5
Вивес
5
Вивес
24
Бенасси
77
Мартинес
9
Ларрондо
9
Ларрондо
77
Мартинес
7
Васкес
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
7
Васкес
33
Сильва
25
Вормер
25
Вормер
33
Сильва
15
Кастильо
19
де Суттер
19
де Суттер
15
Кастильо
Остались в запасе
Торино
Брюгге
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
10
Никола Сторм
ЛФ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сократис Диудис
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
10
Никола Сторм
ЛФ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
1
Сократис Диудис
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Торино - Брюгге
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Стадио Олимпико
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