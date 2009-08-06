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Лига Европы 2026/2027
Лахти - Брюгге
Лахти - Брюгге: обзор матча 06 августа 2009
Лахти
06.08.2009, четверг, 21:00
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Брюгге
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Статистика матча Лахти - Брюгге
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Матчи команд
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
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СИК
1 : 0
09.10.2026
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Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
- : -
21.11.2026
Брюгге
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Брюгге
1 : 1
08.11.2026
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ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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