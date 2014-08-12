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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Клермон - Истр
Клермон - Истр: обзор матча 12 августа 2014
Клермон
12.08.2014, вторник, 22:00
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
1 : 0
Завершен
Истр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Клермон - Истр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
- : -
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Истр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Истр
0 : 2
10.01.2026
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мериньяк
0 : 0
20.12.2025
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Истр
1 : 3
08.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Клермон
1 : 0
12.08.2014
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мон д'Ор Арзег
1 : 1
04.01.2014
Истр
Информация о матче
Стадион:
Габриэль-Монпьед
Новости команд
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Клермон
Истр
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
Стало известно, за что «Спартак» отправлял Николсона в аренду в «Клермон»
2024.10.19 12:05
9
«Валенсия» взяла в аренду экс-защитника «Спартака»
2024.08.29 21:21
1
Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»
2024.08.01 14:21
19
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
«Гавр» Кузяева почти гарантировал себе место в Лиге 1, «Клермон» вылетел из элиты
2024.05.14 08:05
2
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