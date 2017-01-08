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Расписание матчей
Франция. Кубок
Истр - Консолат Марсель
Истр - Консолат Марсель: обзор матча 08 января 2017
Истр
08.01.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Консолат Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Истр - Консолат Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Истр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Истр
0 : 2
10.01.2026
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мериньяк
0 : 0
20.12.2025
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Истр
1 : 3
08.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Клермон
1 : 0
12.08.2014
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мон д'Ор Арзег
1 : 1
04.01.2014
Истр
Консолат Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Консолат Марсель
0 : 2
19.01.2020
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Консолат Марсель
2 : 1
04.01.2020
Родез
Франция. Кубок, 1/16 финала
Кевийи
3 : 0
31.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Истр
1 : 3
08.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ред Стар
2 : 0
23.01.2015
Консолат Марсель
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