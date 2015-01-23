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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ред Стар - Консолат Марсель
Ред Стар - Консолат Марсель: обзор матча 23 января 2015
Ред Стар
23.01.2015, пятница, 21:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Консолат Марсель
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ред Стар - Консолат Марсель
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Ред Стар
- : -
20.11.2026
По
Франция. Лига 2, 12 тур
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1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
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0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Клермон
2 : 3
10.10.2026
Ред Стар
Консолат Марсель
Франция. Кубок, 1/16 финала
Консолат Марсель
0 : 2
19.01.2020
Ренн
Франция. Кубок, 1/32 финала
Консолат Марсель
2 : 1
04.01.2020
Родез
Франция. Кубок, 1/16 финала
Кевийи
3 : 0
31.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Истр
1 : 3
08.01.2017
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Франция. Кубок, 1/16 финала
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