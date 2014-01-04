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Франция. Кубок
Мон д'Ор Арзег - Истр
Мон д'Ор Арзег - Истр: обзор матча 04 января 2014
Мон д'Ор Арзег
04.01.2014, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 2
Завершен
Истр
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мон д'Ор Арзег - Истр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мон д'Ор Арзег
Франция. Кубок, 1/16 финала
Мон д'Ор Арзег
0 : 3
22.01.2014
Монако
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мон д'Ор Арзег
1 : 1
04.01.2014
Истр
Истр
Франция. Кубок, 1/16 финала
Истр
0 : 2
10.01.2026
Лаваль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мериньяк
0 : 0
20.12.2025
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Истр
1 : 3
08.01.2017
Консолат Марсель
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Клермон
1 : 0
12.08.2014
Истр
Франция. Кубок, 1/32 финала
Мон д'Ор Арзег
1 : 1
04.01.2014
Истр
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