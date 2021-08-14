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Расписание матчей
Италия. Кубок
Циттаделла - Монца
Циттаделла - Монца: обзор матча 14 августа 2021
Циттаделла
14.08.2021, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Монца
8'
O. Okwonkwo
40'
М. Тункара
26'
К. Аугусто
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Циттаделла - Монца
86'
Замена
Д. Донати
️️️️
П. Перейра
85'
Желтая карточка
Л. Калдирола
82'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
М. Скоццарелла
Замена
Д. Доннарумма
️️️️
A. Benedetti
82'
Замена
C. Tavernelli
️️️️
А. Вита
82'
Желтая карточка
A. Benedetti
80'
Замена
М. Гарджуло
️️️️
А. Данци
65'
Замена
C. D'Urso
️️️️
М. Антонуччи
65'
65'
Замена
А. Колпани
️️️️
А. Барилла
ГОЛ! 2:1!
М. Тункара
Пас отдал
М. Антонуччи
40'
Желтая карточка
Т. Кассандро
37'
26'
ГОЛ! 1:1!
К. Аугусто
Пас отдал
П. Перейра
Замена
М. Тункара
️️️️
O. Okwonkwo
26'
18'
Желтая карточка
Д. Беллуски
17'
Замена
П. Чиурриа
️️️️
Х. Мачин
ГОЛ! 1:0!
O. Okwonkwo
Пас отдал
D. Adorni
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циттаделла
92
Энрико Бальдини
ЦП
23
Симоне Бранка
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
84
Томмазо Кассандро
ЦФ
13
Эльхан Кастрати
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
17
Orji Okwonkwo
ЦФ
28
Davide Adorni
ЦФ
15
Доменико Фраре
ЦФ
16
Алессио Вита
ЦФ
3
Amedeo Benedetti
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Монца
5
Лука Калдирола
ЦЗ
30
Карлос Аугусто
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
28
Марко Брешианини
ЦП
20
Антонино Барилла
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
16
Хосе Мачин
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
20
Микеле Ди Грегорио
ЦФ
31
Марио Сампиризи
ЦФ
55
Джузеппе Беллуски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Циттаделла
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
25
Nikolas Smajlaj
ЦЗ
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
24
Simone Icardi
ЦП
2
Романо Пертиконе
ЦФ
21
Camillo Tavernelli
ЦФ
9
Мамаду Тункара
ЦФ
5
Валерио Мастрантонио
ЦФ
78
Лука Маниеро
ЦФ
7
Даниэле Доннарумма
ЦФ
10
Christian D'Urso
ЦФ
5
Марио Гарджуло
ЦФ
Монца
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
28
Андреа Колпани
ЦФ
26
Патрик Чиурриа
ЦФ
3-5
92
Бальдини
23
Бранка
27
Данци
28
3
16
Вита
15
Фраре
17
2-1-2-1-5
5
Калдирола
30
Аугусто
23
Скоццарелла
28
Брешианини
20
Барилла
13
Перейра
16
Мачин
55
Беллуски
31
Сампиризи
20
Ди Грегорио
9
Гюткьяер
16
Вита
21
21
16
Вита
17
9
Тункара
9
Тункара
17
3
7
Доннарумма
7
Доннарумма
3
16
Антонуччи
10
10
16
Антонуччи
27
Данци
5
Гарджуло
5
Гарджуло
27
Данци
23
Скоццарелла
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
23
Скоццарелла
13
Перейра
2
Донати
2
Донати
13
Перейра
20
Барилла
28
Колпани
28
Колпани
20
Барилла
16
Мачин
26
Чиурриа
26
Чиурриа
16
Мачин
Остались в запасе
Циттаделла
Монца
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
25
Nikolas Smajlaj
ЦЗ
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
24
Simone Icardi
ЦП
2
Романо Пертиконе
ЦФ
5
Валерио Мастрантонио
ЦФ
78
Лука Маниеро
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
Главный тренер
Паоло Бьянко
Остались в запасе
19
Винченцо Чириелло
ЦЗ
25
Nikolas Smajlaj
ЦЗ
18
Алессандро Маттиоли
ЦЗ
24
Simone Icardi
ЦП
2
Романо Пертиконе
ЦФ
5
Валерио Мастрантонио
ЦФ
78
Лука Маниеро
ЦФ
Остались в запасе
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
Главный тренер
Эдоардо Горини
Главный тренер
Паоло Бьянко
Статистика матча Циттаделла - Монца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Циттаделла
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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