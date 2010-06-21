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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Чили - Швейцария
Чили - Швейцария: обзор матча 21 июня 2010
Чили
21.06.2010, понедельник, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
1 : 0
Завершен
Швейцария
75'
М. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чили - Швейцария
Желтая карточка
Х. Вальдивия
+2
Замена
А. Буньяку
️️️️
Ж. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
М. Гонсалес
Пас отдал
Э. Паредес
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Б. Нкуфо
Замена
Э. Паредес
️️️️
М. Фернандес
Желтая карточка
Г. Медель
Желтая карточка
Г. Инлер
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
Т. Барнетта
Замена
Х. Вальдивия
️️️️
У. Суасо
Замена
М. Гонсалес
️️️️
А. Видаль
Замена
Т. Барнетта
️️️️
А. Фрай
Красная карточка
В. Бехрами
Желтая карточка
В. Понсе
Желтая карточка
К. Кармона
17'
Желтая карточка
Б. Нкуфо
Желтая карточка
У. Суасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
17
Гари Медель
ПЗ
8
Артуро Видаль
ЛП
6
Карлос Кармона
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
9
Умберто Суасо
АП
10
Алексис Санчес
ЦФ
15
Жан Босежур
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Рето Циглер
ЛЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
16
Желсон Фернандес
ЛП
8
Гекхан Инлер
ЦП
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
11
Валон Бехрами
ПП
10
Блез Нкуфо
ЦФ
9
Александр Фрай
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Чили
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
10
Хорхе Вальдивия
АП
21
Родриго Тельо
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Швейцария
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
3-3-1-2
1
Браво
4
Исла
3
Понсе
17
Медель
8
Видаль
14
Фернандес
6
Кармона
9
Суасо
15
Босежур
10
Санчес
4-4-2
1
Бенальо
2
Лихтштайнер
13
Грихтинг
5
фон Берген
3
Циглер
11
Бехрами
8
Инлер
6
Хуггель
16
Фернандес
9
Фрай
10
Нкуфо
8
Видаль
14
Гонсалес
14
Гонсалес
8
Видаль
14
Фернандес
22
Паредес
22
Паредес
14
Фернандес
9
Суасо
10
Вальдивия
10
Вальдивия
9
Суасо
9
Фрай
7
Барнетта
7
Барнетта
9
Фрай
16
Фернандес
10
Буньяку
10
Буньяку
16
Фернандес
10
Нкуфо
19
Дердийок
19
Дердийок
10
Нкуфо
Остались в запасе
Чили
Швейцария
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Остались в запасе
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
Остались в запасе
21
Джонни Леони
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
22
Марио Эггиманн
ЦЗ
20
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Джердан Шакири
ПВ
15
Хакан Якин
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Чили - Швейцария
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Информация о матче
Помощники судьи:
Хассан Камранифар (Иран)
Салех Мохамед Аль-Марзуки (ОАЭ)
Стадион:
Нельсон-Мандела-Бэй
Где смотреть матч:
"Россия-2" - 17:50 (прямая трансляция)
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