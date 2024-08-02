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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Толука - Чикаго Файр
Толука - Чикаго Файр: обзор матча 02 августа 2024
Толука
02.08.2024, пятница, 04:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 4, 2 тур
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
30'
Х. Ангуло
45'
M. Ruíz
66'
M. Ruíz
8'
Г. Куциас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Толука - Чикаго Файр
Замена
E. López
️️️️
Х. Ангуло
81'
80'
Желтая карточка
К. Акоста
76'
Желтая карточка
Ф. Наварро
76'
Замена
T. Barlow
️️️️
Г. Куциас
Замена
V. Arteaga
️️️️
К. Баэса
76'
74'
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Г. Хименес
74'
Замена
C. Koffi
️️️️
М. Хайле-Селасси
74'
Замена
W. Omsberg
️️️️
Т. Сальквист
74'
Замена
Э. Гутман
️️️️
Ф. Герберс
ГОЛ! 3:1!
M. Ruíz
Пас отдал
А. Вега
66'
Замена
B. García
️️️️
C. Orrantia
60'
Замена
М. Араухо
️️️️
Ж. Менезес
60'
Замена
А. Вега
️️️️
J. Dominguez
60'
ГОЛ! 2:1!
M. Ruíz
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Ангуло
Пас отдал
Паулинью
30'
Желтая карточка
К. Баэса
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Куциас
Пас отдал
Б. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Толука
20
Хесус Гальярдо
ЛЗ
8
Carlos Orrantia
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
6
Федерико Перейра
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
10
Хесус Ангуло
ЛВ
5
Клаудио Баэса
(К)
ОП
14
Marcel Ruíz
ЦП
8
Juan Dominguez
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Чикаго Файр
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
22
Маурисио Пинеда
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
13
Джастин Рейнольдс
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
30
Гастон Хименес
(К)
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
21
Фабиан Герберс
ПВ
18
Spencer Richey
ЦФ
70
Георгиос Куциас
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Толука
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
182
Brayan Monroy
ЦЗ
17
Brian García
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
217
Klever Castillo
ЦП
18
Victor Arteaga
ЦП
31
Роберт Моралес
ЦФ
19
Edgar López
ЦФ
9
Алексис Вега
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
Чикаго Файр
25
Jeffrey Gal
ВР
15
Эндрю Гутман
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
31
Федерико Наварро
ОП
50
Christian Koffi
ЦП
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
4-1-2-2-2
20
Гальярдо
13
Луан
6
Перейра
8
5
Баэса
14
8
10
Ангуло
16
Менезес
26
Паулинью
18
3-3-3-2
22
Пинеда
3
Акоста
13
Рейнольдс
2
Суке
30
Хименес
3
Сальквист
21
Герберс
11
Гутьеррес
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
18
8
17
17
8
5
Баэса
18
18
5
Баэса
16
Менезес
20
Араухо
20
Араухо
16
Менезес
10
Ангуло
19
19
10
Ангуло
8
9
Вега
9
Вега
8
21
Герберс
15
Гутман
15
Гутман
21
Герберс
3
Сальквист
16
16
3
Сальквист
30
Хименес
31
Наварро
31
Наварро
30
Хименес
7
Хайле-Селасси
50
50
7
Хайле-Селасси
70
Куциас
16
16
70
Куциас
Остались в запасе
Толука
Чикаго Файр
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
182
Brayan Monroy
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
217
Klever Castillo
ЦП
31
Роберт Моралес
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
25
Jeffrey Gal
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
12
Ronaldo Dimas
ВР
22
Luis García
ВР
182
Brayan Monroy
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
217
Klever Castillo
ЦП
31
Роберт Моралес
ЦФ
12
Isaias Violante
ЦФ
Остались в запасе
25
Jeffrey Gal
ВР
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
8
Крис Мюллер
ПВ
1
Крис Брейди
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Толука - Чикаго Файр
1
2
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
5
10
Офсайды
1
1
Количество передач
425
370
Сейвы
4
5
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Атлас
2 : 2
29.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 1/4 финала
Толука
2 : 0
26.11.2026
Атлас
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Пачука
2 : 0
22.11.2026
Толука
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Толука
4 : 0
08.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Америка
2 : 2
01.11.2026
Толука
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
2 : 1
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
Информация о матче
Главный судья:
Josue Ugalde, Costa Rica
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