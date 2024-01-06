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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Челтенхэм - Портсмут
Челтенхэм - Портсмут: обзор матча 06 января 2024
Челтенхэм
06.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Портсмут
51'
L. Sercombe
54'
L. Sercombe
49'
T. Bradbury (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Портсмут
90'
+5
Желтая карточка
Э. Скалли
90'
+4
Желтая карточка
П. Лэйн
90'
+1
Желтая карточка
Д. Рафферти
87'
Желтая карточка
C. Bishop
84'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Г. Уит
Замена
Н. Бутлер-Ойедеджи
️️️️
А. Кина
80'
77'
Замена
C. Saydee
️️️️
J. Sparkes
Желтая карточка
S. Long
75'
Желтая карточка
T. Bradbury
72'
Замена
К. Томпсон
️️️️
L. Sercombe
64'
ГОЛ! 2:1!
L. Sercombe
54'
ГОЛ! 1:1!
L. Sercombe
51'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
T. Bradbury
Желтая карточка
T. Pett
45'
+3
Желтая карточка
У. Ферри
37'
Замена
У. Ферри
️️️️
B. Williams
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
23
Люк Саутвуд
ВР
5
Tom Bradbury
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
16
Elliot Bonds
ЦП
9
G. Lloyd
ЦФ
9
Айдан Кина
ЦФ
8
Liam Sercombe
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
3
Sean Long
(К)
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Conor Shaughnessy
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Челтенхэм
21
James Pardington
ВР
11
Уилл Ферри
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
29
Tom King
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
11
Нейтан Бутлер-Ойедеджи
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
18
Tom Lowery
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
3-1-5
23
Саутвуд
5
33
Дэйвис
20
16
8
33
3
4
9
Кина
3-4-3
1
Норрис
2
Рафферти
20
Раггет
16
Моррел
6
7
Пак
32
Лэйн
11
Уит
3
11
Камара
9
20
11
Ферри
11
Ферри
20
8
6
Томпсон
6
Томпсон
8
9
Кина
11
Бутлер-Ойедеджи
11
Бутлер-Ойедеджи
9
Кина
11
Уит
25
Скалли
25
Скалли
11
Уит
3
38
38
3
Остались в запасе
Челтенхэм
Портсмут
21
James Pardington
ВР
29
Tom King
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Райан Шофилд
ВР
18
Tom Lowery
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
29
Tom King
ЦП
26
Grant Horton
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
Остались в запасе
1
Райан Шофилд
ВР
18
Tom Lowery
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Челтенхэм - Портсмут
4
4
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
17
9
Офсайды
1
2
Количество передач
229
457
Сейвы
6
1
Точность передач %
51
71
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Челтенхэм
4 : 2
20.10.2026
Флитвуд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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