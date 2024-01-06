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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Престон
Челси - Престон: обзор матча 06 января 2024
Челси
06.01.2024, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Престон
58'
А. Броя
66'
Т. Силва
69'
Р. Стерлинг
85'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Престон
90'
+4
Желтая карточка
Д. Холмс
Замена
М. Голдинг
️️️️
Э. Фернандес
89'
88'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
А. Маккэнн
88'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 4:0!
Э. Фернандес
Пас отдал
Р. Стерлинг
85'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Палмер
76'
74'
Замена
K. Best
️️️️
Э. Хьюз
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
69'
68'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
Пас отдал
К. Палмер
66'
64'
Замена
Э. Риис
️️️️
М. Осмайич
64'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
У. Кин
Замена
Н. Мадуэке
️️️️
М. Мудрик
61'
Замена
Т. Силва
️️️️
Э. Гилхрист
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
Пас отдал
М. Густо
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
6
Леви Колуилл
(К)
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
10
Коул Палмер
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
17
Лайам Миллар
ЛВ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
(К)
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
18
Уильям Кин
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
8
Конор Галлахер
ЦП
20
Майкл Голдинг
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
3
Kian Best
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-2-3-1
1
Петрович
5
Дисаси
12
Гилхрист
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
17
Фернандес
27
Мудрик
19
Стерлинг
10
Палмер
27
Броя
3-4-2-1
28
Вудман
16
Хьюз
6
Линдсэй
14
Стори
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Брауне
44
Поттс
18
Осмайич
17
Миллар
18
Кин
12
Гилхрист
3
Силва
3
Силва
12
Гилхрист
10
Палмер
8
Галлахер
8
Галлахер
10
Палмер
17
Фернандес
20
Голдинг
20
Голдинг
17
Фернандес
27
Мудрик
20
Мадуэке
20
Мадуэке
27
Мудрик
8
Маккэнн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Маккэнн
16
Хьюз
3
3
16
Хьюз
8
Уайтмэн
14
Холмс
14
Холмс
8
Уайтмэн
18
Кин
17
Эванс
17
Эванс
18
Кин
18
Осмайич
17
Риис
17
Риис
18
Осмайич
Остались в запасе
Челси
Престон
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Райан Лоу
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
13
Лукас Бергстрем
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
20
Дилан Уильямс
ЛЗ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Челси - Престон
2
Всего ударов по воротам
24
4
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
7
9
Офсайды
0
1
Количество передач
694
298
Сейвы
2
7
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
18
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
0 : 0
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Томас Брамалл
(Шеффилд)
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