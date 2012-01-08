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Расписание матчей
Англия. Кубок
Челси - Портсмут
Челси - Портсмут: обзор матча 08 января 2012
Челси
08.01.2012, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Портсмут
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Портсмут
30
Стефен Хендерсон
ВР
28
Джейсон Пирс
ЛЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
4
Аарон Мокоена
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
19
Дэвид Норрис
ПП
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
26
Терри
4
Луис
3
Босингва
7
Рамирес
14
Мейрелеш
13
Малуда
8
Лэмпард
64
Мата
9
Торрес
4-4-1
30
Хендерсон
25
Уорд
45
Халфорд
3
Роша
28
Пирс
19
Норрис
4
Мокоена
8
Маллинс
11
Лоуренс
18
Китсон
Остались в запасе
Челси
Портсмут
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Майкл Эплтон
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Джошуа МакИкран
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
6
Херманн Хрейдарссон
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Майкл Эплтон
Статистика матча Челси - Портсмут
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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